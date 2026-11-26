Mediante un comunicado, el Ministerio de Defensa aclaró dudas sobre varias versiones que no han sido verificadas en redes sociales y entregó nuevos detalles, sobre el operativo de liberación de las personas que estuvieron secuestradas por más de 17 horas en el Éxito La Castellana en la ciudad de Cartagena.

Según el ministerio, durante el rescate de 76 rehenes en el almacén de cadena, los uniformados fueron atacados al ingresar y abatieron a un sujeto que vestía similar a los captores y portaba armas mientras los custodiaba. Aseguró que dos personas fueron capturadas durante el operativo.

“En las entrevistas recolectada recientemente por los investigadores, más de 40 personas coincidieron en señalar que se trataba de tres delincuentes, quienes, según sus testimonios, tienen un acento característico de una región del país”, afirma la misiva.

La cartera de Defensa reiteró que durante el operativo de rescate siempre se buscó proteger la vida a la población que permanecía retenida en el almacén. “Ante la persistencia de la agresión y el riesgo para la vida integridad a las personas secuestradas y los propios uniformados, fue necesario actuar para controlar la amenaza, en el marco de la constitución, la ley y los protocolos aplicables”, reitera el ministerio.

La investigación de lo sucedido en el Éxito de La Castellana, este en manos de la Fiscalía General, quien deberá aclarar la participación del ciudadano abatido durante el operativo de rescate de las 76 personas retenidas en el lugar.