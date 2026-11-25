Este hecho se suma a una continuación de acciones violentas contra la fuerza pública en la localidad chocoana que desde 2025 ha sido blanco de al menos 18 ataques armados.

Según el seguimiento a la situación de orden público en el municipio, mientras los primeros ataques se producían mediante disparos contra la estación, en los últimos meses implementaron el uso de drones para ejecutar estas agresiones.

La modalidad vuelve a encender las alertas sobre el deterioro de la seguridad en el Chocó.

Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona para establecer los responsables y evaluar el alcance total de las afectaciones en el lugar de los hechos.