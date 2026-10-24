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24 oct 2026 Actualizado 18:53

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Orden Público

Fuerzas Militares lanzan nueva campaña institucional

La iniciativa también busca reforzar la integración de las capacidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Foto: MinDefensa - Caracol Radio

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El Comando General de las Fuerzas Militares presentó la campaña institucional “Dios da la victoria a los valientes”, una iniciativa que busca fortalecer la filosofía de mando de la institución a partir de dos pilares: la fe y la contundencia, con énfasis en la preparación operacional, el liderazgo y la acción conjunta frente a las amenazas a la seguridad nacional.

La campaña, presentada el 23 de octubre, plantea una visión institucional basada en la fe, el carácter, la preparación y la decisión para cumplir la misión constitucional de defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional.

De acuerdo con el Comando General, la propuesta se fundamenta en dos principios.

“El primero es la fe, entendida como la convicción, los valores y la vocación de servicio de los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares. El segundo es la contundencia, que se traduce en entrenamiento permanente, liderazgo, inteligencia, innovación tecnológica y operaciones coordinadas para enfrentar las amenazas que afectan al país”, señalan las FFMM.

La iniciativa también busca reforzar la integración de las capacidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de actuar de manera conjunta y coordinada en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.

El Comando General señaló que esta filosofía institucional debe reflejarse en la protección de la población civil, el cumplimiento de la misión y la generación de condiciones de seguridad, bajo el respeto por la Constitución, la ley, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

La campaña está acompañada del mensaje: “Fe para creer, contundencia para cumplir. Colombia como razón de la misión”, con el que la institución busca sintetizar los principios que orientan su actuación.

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