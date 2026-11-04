Ataque informático afecta la plataforma de Pico y Placa Solidario: estas son las recomendaciones

Pico y placa solidario 2026: ¿Cuánto vale por 6 meses en Bogotá? Inicie el año sin restricciones. Getty Images

Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad informó este martes 3 de noviembre que la plataforma de Pico y Placa Solidario fue víctima de un ataque de seguridad informática, situación que ya fue contenida y que actualmente se encuentra bajo análisis de los equipos técnicos de la entidad.

De acuerdo con el organismo, las afectaciones identificadas se limitan a esta plataforma. Además, aseguró que activó los protocolos de seguridad establecidos y adelanta las acciones necesarias para determinar el alcance del incidente y fortalecer la protección de la información.

¿Se puede seguir haciendo el trámite?

Sí. La Secretaría de Movilidad confirmó que los ciudadanos pueden continuar realizando el trámite de Pico y Placa Solidario. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de verificar los sitios web antes de ingresar información personal o efectuar pagos.

La entidad entregó las siguientes recomendaciones:

Verificar las direcciones web: si durante el trámite el usuario es redireccionado a páginas que no terminen en . gov.co , debe suspender el proceso y abstenerse de realizar pagos.

si durante el trámite el usuario es redireccionado a páginas que no terminen en . , debe suspender el proceso y abstenerse de realizar pagos. Consultar únicamente canales oficiales: antes de suministrar información personal, comprobar que la dirección corresponda al portal www.movilidadbogota.gov.co.

antes de suministrar información personal, comprobar que la dirección corresponda al portal Desconfiar de enlaces externos: evitar ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto, redes sociales o aplicaciones de mensajería que no hayan sido publicados por canales oficiales.

Movilidad adelanta investigación sobre el incidente

La entidad señaló que continuará con el análisis técnico para establecer el alcance del ataque y determinar si es necesario implementar medidas adicionales de seguridad.

Asimismo, indicó que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

Por ahora, la principal recomendación para los usuarios es verificar cuidadosamente las páginas en las que realizan sus trámites y evitar entregar información personal en sitios web sospechosos.