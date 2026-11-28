El pasado 26 de noviembre el Vive Claro Distrito Cultural se convirtió en el escenario del regreso del Festival Brilla 2026 con su séptima edición, que propone un recorrido nocturno de aproximadamente un kilómetro, con instalaciones de luz, tecnología y escenarios inspirados en la naturaleza.

El evento estará disponible hasta el 11 de enero de 2027 y busca convertirse en una alternativa para quienes quieran disfrutar de la temporada de fin de año en familia, con amigos o en pareja.

A través de 19 estaciones temáticas, los visitantes podrán acercarse a diferentes elementos de la naturaleza mediante esculturas, juegos y experiencias.

¿Qué se podrá ver en el Festival Brilla 2026?

Entre los principales atractivos se encuentran un bosque prehistórico, mariposas luminosas, colibríes gigantes, esculturas monumentales y la representación de Gaia.

El recorrido también contará con juegos interactivos, proyecciones, videomapping, música, láseres, holografía y figuras animatrónicas. Uno de los espacios finales será un sendero de girasoles iluminados, con el que se busca llamar la atención sobre la conservación de la biodiversidad.

La experiencia está pensada para visitantes de todas las edades y combina entretenimiento con contenidos relacionados con el cuidado de los ecosistemas y el papel de los polinizadores.

Fechas y horarios del Festival Brilla en Bogotá

Quienes quieran asistir deben tener en cuenta los siguientes datos:

Fechas: del 26 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

del 26 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027. Lugar: Vive Claro Distrito Cultural, avenida La Esmeralda #42-41.

Vive Claro Distrito Cultural, avenida La Esmeralda #42-41. Horario: de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. Días sin servicio: 24 y 31 de diciembre.

24 y 31 de diciembre. Duración aproximada: dos horas, según la Alcaldía.

dos horas, según la Alcaldía. Ingreso de mascotas: permitido.

El festival tendrá 45 jornadas de operación y la organización proyecta recibir más de 260.000 visitantes, con un promedio de 5.800 personas al día.

¿Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas?

Las entradas se pueden adquirir a través de la página oficial del evento, festivalbrilla.com. Allí se pueden consultar las tarifas disponibles, los horarios y las condiciones de ingreso.

La preventa de boletería se realiza mediante Fever, mientras que Ticketmaster participa como aliado para la comercialización de entradas en el lugar.

La recomendación es consultar los precios y la disponibilidad antes de organizar la visita, pues las tarifas pueden variar según la fecha y el horario seleccionados.

Según el Instituto Distrital de Turismo, el evento tendrá un modelo de gestión orientado a que los residuos no lleguen a rellenos sanitarios y utilizará iluminación LED de alta eficiencia energética.

El Festival Brilla también busca aportar a la actividad económica de la ciudad. En su edición anterior generó más de 200 empleos directos y cerca de 500 indirectos. Asimismo, los comercios participantes registraron un aumento aproximado del 30 % en sus ventas.