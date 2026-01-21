Pico y placa solidario en Bogotá: ¿Cómo pagarlo y cuánto cuesta según el tipo de vehículo?
Entraron en vigencia las nuevas tarifas del Pico y Placa Solidario en Bogotá. Le contamos cuánto cuesta, quiénes pueden acceder y cuál es el paso a paso para pagar este permiso que permite circular sin la restricción.
El Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los conductores circular en Bogotá sin la restricción habitual, a cambio del pago de una tarifa que busca aportar a la movilidad y al fortalecimiento del transporte público en la ciudad.
Este permiso es voluntario, se tramita completamente en línea y puede adquirirse por un día, un mes o un semestre, dependiendo de las necesidades del usuario y de las características del vehículo.
¿Quiénes pueden acceder al pico y placa solidario?
El Pico y Placa Solidario aplica para vehículos particulares. No reemplaza las exenciones existentes para vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia o transporte público, que cuentan con reglas propias.
Las autoridades recomiendan realizar todo el proceso únicamente a través del portal oficial, verificar el valor final antes de pagar y conservar el comprobante del permiso, aunque este queda registrado automáticamente en el sistema.
¿Cuánto cuesta el Pico y Placa Solidario?
El valor del permiso no es fijo y se calcula con base en varios factores:
- La duración del permiso (diario, mensual o semestral).
- El avalúo y las características del vehículo.
- El impacto ambiental.
- Si el vehículo está matriculado en Bogotá o en otro municipio.
Como referencia, las tarifas base aproximadas para vehículos matriculados en Bogotá son:
- Permiso diario: desde $63.000
- Permiso mensual: alrededor de $500.000
- Permiso semestral: cerca de $2.500.000
En el caso de vehículos matriculados fuera de Bogotá, el costo puede incrementarse hasta en un 50 % adicional. El valor final siempre debe consultarse a través del simulador oficial.
Paso a paso: ¿Cómo pagar el Pico y Placa Solidario?
El trámite se realiza a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y consta de seis pasos:
- Revisar el simulador de tarifas: Antes de iniciar el trámite, los usuarios pueden consultar el simulador, que calcula un valor aproximado del permiso según el tiempo solicitado, las condiciones del vehículo y el lugar donde está matriculado.
- Diligenciar el formulario de registro: En este paso se ingresan los datos personales del solicitante, la información del vehículo y el tipo de permiso que se desea obtener.
- Confirmar y registrar la solicitud: Es fundamental revisar que los datos estén correctos antes de enviar la solicitud de manera definitiva a través de la plataforma.
- Hacer el pago en línea: El pago se realiza únicamente por medio de PSE, desde una cuenta bancaria. No están habilitados otros métodos de pago como tarjetas de crédito.
- Completar el módulo de sensibilización: Una vez aprobado el pago, el usuario debe realizar un módulo obligatorio que incluye la validación de identidad, un curso corto y un compromiso con la movilidad sostenible. Este requisito se cumple una sola vez al año.
- Entrada en vigencia del permiso: Tras finalizar el proceso, el permiso se activa en la fecha seleccionada y el vehículo queda registrado como autorizado para circular sin la restricción de pico y placa durante el periodo pagado.