Motor

Pico y placa solidario en Bogotá: ¿Cómo pagarlo y cuánto cuesta según el tipo de vehículo?

Entraron en vigencia las nuevas tarifas del Pico y Placa Solidario en Bogotá. Le contamos cuánto cuesta, quiénes pueden acceder y cuál es el paso a paso para pagar este permiso que permite circular sin la restricción.

Pico y Placa Bogotá. Getty Images

Pico y Placa Bogotá. Getty Images

Simón Andrés Sepúlveda Cruz

El Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los conductores circular en Bogotá sin la restricción habitual, a cambio del pago de una tarifa que busca aportar a la movilidad y al fortalecimiento del transporte público en la ciudad.

Este permiso es voluntario, se tramita completamente en línea y puede adquirirse por un día, un mes o un semestre, dependiendo de las necesidades del usuario y de las características del vehículo.

¿Quiénes pueden acceder al pico y placa solidario?

El Pico y Placa Solidario aplica para vehículos particulares. No reemplaza las exenciones existentes para vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia o transporte público, que cuentan con reglas propias.

Las autoridades recomiendan realizar todo el proceso únicamente a través del portal oficial, verificar el valor final antes de pagar y conservar el comprobante del permiso, aunque este queda registrado automáticamente en el sistema.

¿Cuánto cuesta el Pico y Placa Solidario?

El valor del permiso no es fijo y se calcula con base en varios factores:

  • La duración del permiso (diario, mensual o semestral).
  • El avalúo y las características del vehículo.
  • El impacto ambiental.
  • Si el vehículo está matriculado en Bogotá o en otro municipio.

Como referencia, las tarifas base aproximadas para vehículos matriculados en Bogotá son:

  • Permiso diario: desde $63.000
  • Permiso mensual: alrededor de $500.000
  • Permiso semestral: cerca de $2.500.000

En el caso de vehículos matriculados fuera de Bogotá, el costo puede incrementarse hasta en un 50 % adicional. El valor final siempre debe consultarse a través del simulador oficial.

Paso a paso: ¿Cómo pagar el Pico y Placa Solidario?

El trámite se realiza a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y consta de seis pasos:

  1. Revisar el simulador de tarifas: Antes de iniciar el trámite, los usuarios pueden consultar el simulador, que calcula un valor aproximado del permiso según el tiempo solicitado, las condiciones del vehículo y el lugar donde está matriculado.
  2. Diligenciar el formulario de registro: En este paso se ingresan los datos personales del solicitante, la información del vehículo y el tipo de permiso que se desea obtener.
  3. Confirmar y registrar la solicitud: Es fundamental revisar que los datos estén correctos antes de enviar la solicitud de manera definitiva a través de la plataforma.
  4. Hacer el pago en línea: El pago se realiza únicamente por medio de PSE, desde una cuenta bancaria. No están habilitados otros métodos de pago como tarjetas de crédito.
  5. Completar el módulo de sensibilización: Una vez aprobado el pago, el usuario debe realizar un módulo obligatorio que incluye la validación de identidad, un curso corto y un compromiso con la movilidad sostenible. Este requisito se cumple una sola vez al año.
  6. Entrada en vigencia del permiso: Tras finalizar el proceso, el permiso se activa en la fecha seleccionada y el vehículo queda registrado como autorizado para circular sin la restricción de pico y placa durante el periodo pagado.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad