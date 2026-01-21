Pico y placa solidario en Bogotá: ¿Cómo pagarlo y cuánto cuesta según el tipo de vehículo?

El Pico y Placa Solidario es una alternativa que permite a los conductores circular en Bogotá sin la restricción habitual, a cambio del pago de una tarifa que busca aportar a la movilidad y al fortalecimiento del transporte público en la ciudad.

Este permiso es voluntario, se tramita completamente en línea y puede adquirirse por un día, un mes o un semestre, dependiendo de las necesidades del usuario y de las características del vehículo.

¿Quiénes pueden acceder al pico y placa solidario?

El Pico y Placa Solidario aplica para vehículos particulares. No reemplaza las exenciones existentes para vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia o transporte público, que cuentan con reglas propias.

Las autoridades recomiendan realizar todo el proceso únicamente a través del portal oficial, verificar el valor final antes de pagar y conservar el comprobante del permiso, aunque este queda registrado automáticamente en el sistema.

¿Cuánto cuesta el Pico y Placa Solidario?

El valor del permiso no es fijo y se calcula con base en varios factores:

La duración del permiso (diario, mensual o semestral).

El avalúo y las características del vehículo.

El impacto ambiental.

Si el vehículo está matriculado en Bogotá o en otro municipio.

Como referencia, las tarifas base aproximadas para vehículos matriculados en Bogotá son:

Permiso diario: desde $63.000

desde $63.000 Permiso mensual: alrededor de $500.000

alrededor de $500.000 Permiso semestral: cerca de $2.500.000

En el caso de vehículos matriculados fuera de Bogotá, el costo puede incrementarse hasta en un 50 % adicional. El valor final siempre debe consultarse a través del simulador oficial.

Paso a paso: ¿Cómo pagar el Pico y Placa Solidario?

El trámite se realiza a través de la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y consta de seis pasos: