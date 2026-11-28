Por medio de sus redes sociales, dos jóvenes identificadas como Gaby Scarpetta y Danna Mejía denunciaron que fueron drogadas mientras se movilizaban en un TransMilenio que cubría la ruta F60.

“Nos sentamos en la parte delantera del TransMilenio. Un señor se paro justo al lado de nosotras tenia gafas oscuras, una bufanda y una gorra. Tenia unos inciensos en la mano, entonces no sospechamos más”, relató una de las mujeres.

De inmediato las jóvenes empezó a sentirse mal " me empecé a quedar dormida y sentí unos hormigueos en los pies". Después de que las mujeres se sintieran raras y reaccionaran, decidieron pedirle ayuda al conductor del bus del articulado.

“Estaba en modo alerta como preocupada. Llegamos a una estación y llamaron a asistencia y llegamos a una estación y la Policía y gente de TransMilenio nos asistieron”.

A las mujeres no los robaron sus pertenencias ni les pasó nada, pero si quisieron alertar sobre la situación a los usuarios del sistema.