Gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia del C4, fueron capturadas dos mujeres de 27 y 32 años por el presunto delito de lesiones personales, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los hechos se registraron en el barrio La Playa, a la altura de la Avenida Boyacá con calle 62 Sur, donde operadores de la sala de monitoreo vieron a dos ciudadanas, que estaban peleando con armas cortopunzantes en vía publica.

Ante el escenario, uniformados del CAI Lucero, llegaron al lugar de los hechos. Al verificar su estado de salud, fueron remitidas a un centro asistencial para su valoración médica.

Las capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el presunto delito de lesiones personales.