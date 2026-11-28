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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), abrió una nueva convocatoria de Talento Capital Formación 10.1, con 500 cupos gratuitos para personas interesadas en fortalecer sus habilidades digitales.

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¿Qué cursos ofrece Talento Capital Formación 10.1?

La convocatoria cuenta con dos alternativas de formación. Los seleccionados deberán elegir una de las siguientes opciones:

Marketing digital y finanzas con enfoque en inteligencia artificial: orientado al desarrollo de habilidades para apoyar procesos administrativos, comerciales, financieros y de servicio al cliente mediante herramientas digitales e inteligencia artificial.

orientado al desarrollo de habilidades para apoyar procesos administrativos, comerciales, financieros y de servicio al cliente mediante herramientas digitales e inteligencia artificial. Auxiliar de información y servicio al cliente con enfoque en inteligencia artificial: enfocado en la gestión de información, atención de solicitudes y análisis de datos mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Ambos cursos tienen una duración de 90 horas y se desarrollarán en modalidad virtual mixta. Los seleccionados serán organizados en tres niveles; básico, intermedio o avanzado, de acuerdo con los conocimientos de cada persona.

Además, quienes completen al menos el 70% de las horas de formación, es decir, 63 horas, podrán acceder a una certificación de industria sin costo.

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¿Cuáles son los requisitos de Talento Capital Formación 10.1?

Para participar en esta convocatoria, la agencia pide que los aspirantes cumplan los siguientes requerimientos:

Tener 18 años cumplidos al cierre de las inscripciones.

cumplidos al cierre de las inscripciones. Residir en Bogotá.

Ser bachiller.

No haber abandonado una formación de Talento Capital Formación durante el último año.

Formación durante el último año. No encontrarse en proceso de formalización ni ser beneficiarios activos de otra formación de talento capital al cierre de las inscripciones.

De igual manera, es necesario contar con un dispositivo y conexión a internet para desarrollar las actividades académicas.

La asignación de los cupos se realizará mediante un sistema de puntajes que reconoce la trayectoria de formación previa con ATENEA y criterios de inclusión para personas que enfrentan mayores barreras de acceso a oportunidades educativas.

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¿Cómo inscribirse a Talento Capital Formación 10.1?

Las personas interesadas en acceder al programa deberán realizar su postulación a través del portal de ATENEA. Para hacerlo, siga los siguientes pasos:

Acceda a la plataforma SICORE del portal de ATENEA y cree una cuenta con los datos personales o inicie sesión.

Ingrese al módulo de hoja de vida, complete la información solicitada y cargue los documentos requeridos.

Diríjase al módulo de inscripciones y seleccione la convocatoria Talento Capital Formación 10.1.

la convocatoria Revise la información registrada y envíela.

Tenga en cuenta que realizar la inscripción no garantiza la asignación de un cupo. La entidad verificará el cumplimiento de las condiciones y aplicará el mecanismo de selección establecido.

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Cronograma Talento Capital Formación 10.1

Para acceder al programa de su interés, tenga en cuenta las siguientes fechas:

Convocatoria: del 23 de noviembre, desde las 03:00 P.M. al 20 de diciembre de 2026, hasta las 11:59 P.M.

del 23 de noviembre, desde las 03:00 P.M. al 20 de diciembre de 2026, hasta las 11:59 P.M. Publicación de resultados: 18 de enero de 2027.

18 de enero de 2027. Inicio de clases: 1 de febrero de 2027.

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