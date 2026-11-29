A través de su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que la Administración Distrital trabaja de manera articulada con las autoridades para identificar al responsable de los actos de racismo contra el futbolista Dany Rosero, del América de Cali, durante el partido frente a Millonarios.

“Desde el Distrito estamos trabajando en la identificación del responsable y estamos listos para apoyar a la @FiscaliaCol, con el fin de que esta persona responda penalmente por esta agresión”, manifestó el mandatario.

Así mismo , Galán rechazó los actos de racismo y agresión cometidos por un hincha de Millonarios contra el jugador.

“Absoluto rechazo a los hechos de racismo y agresión ocurridos anoche en el estadio El Campín contra el futbolista Dany Rosero, del América de Cali. Estas conductas no representan a los equipos de Bogotá ni a nuestra ciudad. No vamos a normalizar estos comportamientos ni las agresiones. El racismo, la violencia y la discriminación no pueden tener lugar en Bogotá”, agregó.