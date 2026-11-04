Ejército abre 1.310 cupos para prestar servicio militar en Bogotá: estos son los requisitos

Colombia

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional habilitó 1.310 cupos para jóvenes de Bogotá y Cundinamarca interesados en prestar el servicio militar y hacer parte del cuarto contingente de 2026.

De acuerdo con la institución, la convocatoria está dirigida a hombres y mujeres desde los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. Del total de plazas disponibles, 136 están destinadas para mujeres, quienes también podrán incorporarse a las diferentes unidades militares desplegadas en la capital y el departamento.

Con esta convocatoria, el Ejército busca vincular a nuevos jóvenes a las labores de seguridad, defensa del territorio y acompañamiento a las comunidades.

Estos son los beneficios de prestar el servicio militar

Quienes sean seleccionados tendrán acceso a diferentes beneficios durante el tiempo que permanezcan en la institución, entre ellos:

Bonificación económica por la prestación del servicio.

Beneficios en salud.

Oportunidades educativas.

Acompañamiento institucional durante su formación.

Permiso navideño para compartir con sus familias.

Bonificación especial de Navidad.

Según el Ejército, estos beneficios buscan brindar herramientas para la formación personal de los jóvenes y contribuir a la construcción de sus proyectos de vida.

¿Dónde obtener información para incorporarse?

Los interesados pueden acercarse a los distritos militares y puntos de incorporación de la Décima Tercera Brigada, donde recibirán orientación sobre los requisitos, el proceso de selección y las unidades disponibles para prestar el servicio.

La convocatoria hace parte del proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026 y contempla oportunidades tanto para hombres como para mujeres que deseen vincularse al Ejército Nacional.