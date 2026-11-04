Ejército abre 1.310 cupos para prestar servicio militar en Bogotá: estos son los requisitos
La convocatoria para el cuarto contingente de 2026 está dirigida a hombres y mujeres entre los 18 y los 24 años. De las plazas disponibles, 136 están destinadas para mujeres.
Colombia
La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional habilitó 1.310 cupos para jóvenes de Bogotá y Cundinamarca interesados en prestar el servicio militar y hacer parte del cuarto contingente de 2026.
De acuerdo con la institución, la convocatoria está dirigida a hombres y mujeres desde los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. Del total de plazas disponibles, 136 están destinadas para mujeres, quienes también podrán incorporarse a las diferentes unidades militares desplegadas en la capital y el departamento.
Con esta convocatoria, el Ejército busca vincular a nuevos jóvenes a las labores de seguridad, defensa del territorio y acompañamiento a las comunidades.
Estos son los beneficios de prestar el servicio militar
Quienes sean seleccionados tendrán acceso a diferentes beneficios durante el tiempo que permanezcan en la institución, entre ellos:
- Bonificación económica por la prestación del servicio.
- Beneficios en salud.
- Oportunidades educativas.
- Acompañamiento institucional durante su formación.
- Permiso navideño para compartir con sus familias.
- Bonificación especial de Navidad.
Según el Ejército, estos beneficios buscan brindar herramientas para la formación personal de los jóvenes y contribuir a la construcción de sus proyectos de vida.
¿Dónde obtener información para incorporarse?
Los interesados pueden acercarse a los distritos militares y puntos de incorporación de la Décima Tercera Brigada, donde recibirán orientación sobre los requisitos, el proceso de selección y las unidades disponibles para prestar el servicio.
La convocatoria hace parte del proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026 y contempla oportunidades tanto para hombres como para mujeres que deseen vincularse al Ejército Nacional.