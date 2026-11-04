Dispararon contra un conductor de TransMilenio cuando prestaba servicio en la troncal de la calle 26

En las últimas horas, un conductor de un bus articulado de TransMilenio fue atacado con arma de fuego mientras prestaba el servicio de transporte por la troncal de la Av. El Dorado. Los hechos, de acuerdo con las autoridades, se presentaron en la estación de Transmilenio Centro Memoria.

“Tras el reporte de nuestra central de comunicaciones, nuestros uniformados llegaron de manera inmediata al deprimido vial, donde según información preliminar, un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado TransMilenio”, dijo el coronel Luis Pardo de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde se encuentra recibiendo atención médica.

“En este momento, nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia adelantan labores de vecindario y recolección de material probatorio apoyados en el testimonio ya recolectado en el lugar de los hechos para establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar”, agregó el coronel.

Por ahora, la Policía pide a la comunidad a aportar cualquier información que permita dar con la captura de los responsables de estos hechos.

¿ Qué dice TransMilenio sobre los hechos?

Por medio de un comunicado TransMilenio se pronunció sobre los hechos ocurridos en las últimas horas.

“Las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar y dar con el responsable de este repudiable acto. Además, indicaron que TransMilenio está presto a brindar todo el apoyo y a entregar la información que sea requerida por las autoridades competentes para contribuir al desarrollo de las investigaciones”, aseguraron.

Finalmente, rechazaron de “manera categórica y absoluta cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de las personas, especialmente de quienes, con su trabajo diario, contribuyen a la prestación del servicio público de transporte”.