¡Evite multas! Así opera el pico y placa en Bogotá para la semana del 19 al 25 de octubre

Colombia, y su capital Bogotá, es uno de los tantos países que ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad.

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Así, en Bogotá, se configura como una medida de restricción vehicular que se aplica con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental.

Conozca cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5 .

pueden circular vehículos particulares con placa terminada en: . En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Pico y placa para la semana del 19 al 25 de octubre de 2026

Esta es la programación del pico y placa desde el lunes 19 de octubre al domingo 25 de octubre:

Lunes 19 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 20 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 21 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 22 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 23 de octubre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 24 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa.

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No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

Recuerde que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir con el pico y placa?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

Pico y placa solidario:

Permiso diario: desde $63.000

desde $63.000 Permiso mensual: alrededor de $500.000

alrededor de $500.000 Permiso semestral: cerca de $2.500.000

Para pagar el Pico y Placa Solidario en Bogotá, lo único que debe hacer es ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad o directamente a la plataforma del Pico y Placa Solidario. Allí encontrará todos los pasos para poder hacer su pago.

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