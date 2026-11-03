“El Valle debe transformar su tejido empresarial, no solo reconstruirlo”: Cámara de Comercio de Cali

Cali, Valle del Cauca

Tras el terremoto del 10 de agosto, el Valle del Cauca enfrenta una decisión: recuperar lo perdido o iniciar una transformación productiva. Para María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali, reconstruir es urgente, pero insuficiente. Las empresas deben volver a operar con mejores condiciones para invertir, competir y generar empleo de calidad.

Esta visión de la Cámara de Comercio de Cali converge con prioridades económicas del Gobierno Nacional, como la recuperación empresarial, inversión privada, simplificación de trámites, financiación y apertura de mercados. El reto es convertirlas en resultados concretos para las regiones.

La emergencia reveló un desafío que venía de antes

Según el Censo Único de Afectaciones, 16.054 empresas de 42 municipios reportaron daños. Entre las afectadas, el 62 % calificó los daños como graves o críticos, el 28 % no estaba operando y el 91 % tenía menos de 20 trabajadores. Detrás de cada cifra hay negocios familiares, empleos y proyectos de vida.

Sin embargo, el terremoto no creó todas las brechas económicas del departamento. En 2025, las empresas del Valle incluidas en una muestra de la Superintendencia de Sociedades destinaron a inversión en activos productivos e intangibles el 3,3 % de sus ingresos, frente al 3,7 % nacional y al 4,0 % de Bogotá. La comparación corresponde a sociedades con ingresos superiores a $1.000 millones y no representa a la totalidad del tejido empresarial.

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Para Palau, la región necesita atraer nuevo capital y, al mismo tiempo, lograr que sus propios empresarios reinviertan más en tecnología, talento, nuevos productos y capacidades productivas. La transformación no consiste simplemente en vender más, sino en poder producir y competir de una manera diferente.

Una agenda compartida para que las políticas lleguen a las empresas

La Cámara de Comercio de Cali identifica una oportunidad de colaboración con el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales para conectar las herramientas públicas con las necesidades de los empresarios, recuperar operaciones, acceder a crédito, simplificar trámites, mejorar infraestructura y conquistar mercados.

El Valle no solo debe recibir beneficios de la política nacional, debe aportar conocimiento empresarial y proyectos que conviertan esas decisiones en crecimiento verificable. Palau plantea que el sector privado sea protagonista de las soluciones.

Cuatro palancas para cambiar la trayectoria

La estrategia de transformación de la Cámara se estructura en cuatro palancas complementarias para impulsar a los protagonistas del progreso: acceso a mercados, productividad, innovación e inversión. En 2026, sus iniciativas registraron $398,5 millones en ventas cerradas en 15 espacios comerciales nacionales y 2 millones de dólares en ventas internacionales. Además, más de 8.000 empresas recibieron acompañamiento para fortalecer capacidades y se cofinanciaron 14 proyectos de innovación.

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Son avances, pero el siguiente paso es ampliar su alcance e impacto, empresas que aumentan productividad, desarrollar nuevos productos, abrir mercados y tomar decisiones de inversión. La coordinación entre instituciones puede permitir que el apoyo llegue también a los negocios más pequeños.

La confianza se construye con resultados

Las perspectivas de inversión entre afiliados de la Cámara de Comercio de Cali mejoraron, de acuerdo con la Encuesta Ritmo Empresarial, el 34 % reportó expectativas más favorables en el segundo semestre de 2026, frente al 23,5 % del año anterior. Es un indicador de percepción, no de inversión ya ejecutada. El Valle cuenta, además, con más de 260 empresas de capital extranjero en operación; la tarea es fortalecer también la confianza de quienes ya producen y generan empleo en la región.

Así mismo la CCC ha planteado un escenario aspiracional de transformación que llevaría el PIB por habitante del Valle a $79,5 millones en el 2038, a precios constantes de 2025, bajo una trayectoria de crecimiento anual del 6 %. No es un resultado garantizado, exige inversión sostenida, productividad, innovación y una articulación público-privada que convierta los anuncios en proyectos medibles.

Para María del Mar Palau, el propósito final no es una cifra. Es que las empresas puedan crecer, que los trabajadores encuentren mejores oportunidades y que más familias construyan su futuro en el Valle. El crecimiento es el medio, el bienestar de la gente es el propósito.