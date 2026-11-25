Asesinaron a un joven que habría intentado impedir el crimen de su padre en el Valle - Imagen de referencia generada con IA

Las autoridades investigan el doble homicidio de un joven de 19 años y su padre, de 58, en hechos ocurridos en el centro del Valle del Cauca.

Según información preliminar, el joven, identificado como Juan David Solano, habría intentado impedir el asesinato de su padre, Luis Solano, cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una vulcanizadora y los atacaron a tiros.

El doble homicidio ocurrió en la vía que comunica a los municipios de Restrepo y La Cumbre, a la altura de la vereda San Pablo.

Cuando uniformados de la Policía Valle llegaron al lugar, encontraron a las víctimas sin signos vitales y con lesiones ocasionadas por arma de fuego. En el sitio también fue hallada la motocicleta en la que se movilizaban padre e hijo.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que Luis Solano figuraba como indiciado por los presuntos delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurto, mientras que su hijo aparecía como indiciado por tráfico de estupefacientes.

Entre las primeras hipótesis que investigan las autoridades, y que aún no han sido confirmadas, se contempla que el doble homicidio estaría relacionado con problemas de carácter personal.