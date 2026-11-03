Culmina selección de aliado de Emcali para transformar el alumbrado público de Cali

Roger Mina, gerente general de EMCALI, junto a Mauricio Castañeda, contralor general de Cali, dio a conocer el aliado estratégico para transformar el alumbrado público, con tecnología LED y telegestión.

Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, culminó el proceso de selección del aliado estratégico que estará a cargo de la modernización, expansión, reposición, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público de la ciudad.

En el proceso participaron tres proponentes plurales, integrados por 11 empresas.

De acuerdo con los resultados de la evaluación y la decisión formal de selección, el aliado estratégico elegido fue el consorcio AP Santiago de Cali, conformado por AGM desarrollos S.A.S. American Lighting S.A.S. y Coinvercol S.A.S.

El aliado estratégico contará con Ubicquia Inc. como proveedor de tecnología. Esta empresa, con sede en Fort Lauderdale, Florida, desarrolla soluciones de infraestructura inteligente y cuenta con experiencia en proyectos de alumbrado público en diferentes ciudades del mundo.

“Este proyecto marca un nuevo hito en la transformación del alumbrado público de Cali y permitirá que la ciudad se convierta en la primera capital del país en contar con un sistema 100 % LED y telegestionado”, dijo Roger Mina, gerente General de EMCALI.

El proyecto

Su alcance contempla la modernización de 101.037 luminarias con tecnología LED y la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación, que permitirán ampliar la cobertura, fortalecer el monitoreo y optimizar la prestación del servicio.

Tras la selección del aliado estratégico, el proyecto entrará en una etapa de alistamiento de aproximadamente tres meses, durante la cual se prepararán las condiciones técnicas, operativas y logísticas para iniciar las intervenciones, conforme a lo establecido contractualmente.

La ejecución del proyecto contará con mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los pagos estarán vinculados a las intervenciones ejecutadas y recibidas a satisfacción, de acuerdo con las condiciones pactadas y las verificaciones correspondientes.

Este esquema busca fortalecer el seguimiento a los resultados y la protección de los recursos públicos.