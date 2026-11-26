Como parte de la agenda que cumplió en Cali, la reina Mary de Dinamarca visitó la Institución Educativa Eustaquio Palacios, uno de los colegios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Durante su recorrido por las instalaciones, conoció las condiciones del plantel y escuchó a los estudiantes, quienes compartieron sus experiencias sobre lo que vivieron durante la emergencia y lo que esperan para el futuro de su institución.

La reina expresó su solidaridad con la comunidad educativa y destacó la fortaleza de los estudiantes y sus familias para afrontar las dificultades que dejó el terremoto.

“También es muy especial estar aquí porque puedo sentir la fortaleza de su comunidad, la resiliencia de cada uno de ustedes y el valor que tienen. Sus sueños continúan”, manifestó.

La reina también recordó la importancia de que los niños continúen con su formación académica, incluso en medio de las dificultades y les envió un mensaje de esperanza sobre las oportunidades que ofrece la educación.

“Y recuerden que la educación abre puertas. Sigan trabajando. Sé que es difícil, pero incluso desde casa o yendo a la casa de un amigo que tenga acceso a un computador, sigan adelante con su educación, porque esa es la llave para abrir las puertas de su futuro”, expresó.

Por su parte, La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, agradeció el respaldo de Dinamarca y los recursos destinados a apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. También explicó que, como parte de este proceso, han escuchado a los estudiantes para conocer cómo sueñan su colegio y qué espacios esperan tener. Estas peticiones, entre ellas la construcción de un laboratorio y escenarios deportivos, fueron puestas en conocimiento de la reina, con la expectativa de conseguir apoyo para hacerlas realidad.

““Los niños están pidiendo que, una vez reconstruyamos el colegio, también tengan escenarios deportivos, piscinas, laboratorios y computadores. Le manifestamos y le expresamos a la Reina que los niños también quieren esos espacios recreativos y este lugar cuenta ya con los espacios; sería, por parte de ellos, esperar de pronto si se puede manifestar con una donación importante para hacerle posible el sueño a los niños de aquí de la ciudad de Cali”, indicó.

Además, anunció que su fundación entregará 100 computadores a los estudiantes de la institución, como parte del apoyo para fortalecer sus procesos educativos.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, agradeció el respaldo de Dinamarca y de los aliados que se han sumado a la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Sin embargo, advirtió que la reconstrucción de las instituciones educativas tomará tiempo, pues requiere estudios y un proceso de intervención progresivo.

“Aquí no existe la varita mágica de la reconstrucción. Es un proceso. Ya se pasaron los primeros cuatro meses en seleccionar los lugares, los estudios. Será un proceso de reconstrucción que tardará meses en algunos casos, años en otros”.

La Institución Educativa Eustaquio Palacios es uno de los 30 colegios identificados en Cali para iniciar su reconstrucción. Según el alcalde, las obras comenzarán este próximamente.