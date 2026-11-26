La reina Mary de Dinamarca visitó este miércoles la Institución Educativa Cristóbal Colón, en Cali, para conocer los avances del programa internacional Ciudades para una Mejor Salud, que busca mejorar los hábitos de vida y prevenir enfermedades crónicas desde las comunidades.

En el encuentro también estuvieron la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda y el alcalde Alejandro Eder, quienes acompañaron la presentación de las experiencias y los resultados de esta iniciativa.

El programa que se desarrolla en las comunas 15 y 16, con niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, promueve la alimentación saludable y la actividad física, además de trabajar en la reducción de factores de riesgo asociados al sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades cardiometabólicas.

Durante la jornada, la reina y los representantes de la delegación danesa conocieron cómo se desarrolla el proyecto en los territorios y el papel de las instituciones educativas, las fundaciones y los líderes comunitarios.

El alcalde Eder se refirió a la importancia de la cooperación entre ambos países y manifestó: “Tenemos un agradecimiento profundo por la ayuda que Dinamarca le ha prestado a nuestra ciudad y a nuestro país”.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, explicó que el programa ha llegado a más de 80 niños y más de 80 adultos mayores. Entre los resultados se destaca la reducción del sobrepeso y de factores de riesgo.

“En promedio, hemos tenido casi un 20 % de disminución del sobrepeso en los adultos. Además, hemos tenido una disminución en indicadores como el cortisol, que habla de estrés crónico y también es un factor de riesgo para la obesidad. También hemos registrado una disminución promedio del 15 % en los valores alterados del perfil lipídico de los adultos”, explicó.

La iniciativa también cuenta con el apoyo de la compañía danesa Novo Nordisk, cuyos aportes permiten financiar grupos locales de intervención. Estos están integrados por fundaciones y líderes comunitarios que trabajan directamente con las familias, los estudiantes, los adultos mayores y las instituciones educativas.

La Secretaría de Salud confirmó que el programa continuará durante el resto de la actual administración distrital, mientras se consolidan sus resultados.