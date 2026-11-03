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03 nov 2026 Actualizado 15:13

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Alianza entre Tecnoquímicas e Icesi ha beneficiado a más 4.000 estudiantes

La alianza entre la Universidad Icesi y el grupo Tecnoquímicas ha destinado cerca de $21.000 millones en los últimos cinco años para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y apoyar la formación profesional de jóvenes.

Cali
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Cali, Valle del Cauca

La alianza entre el grupo empresarial Tecnoquímicas (TQ) y la Universidad Icesi de Cali ha permitido ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para miles de jóvenes.

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Durante los últimos cinco años, la compañía farmacéutica ha aportado cerca de 21.000 millones de pesos para respaldar el ingreso de 4.400 estudiantes a esta institución universitaria.

Los recursos entregados por TQ han contribuido a fortalecer el acceso a una educación de calidad y a generar oportunidades para estudiantes que buscan transformar sus condiciones de vida a través de la formación académica.

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La iniciativa destaca el papel de las alianzas entre empresas y universidades para reducir las barreras de acceso a la educación superior y ampliar las posibilidades de formación para las nuevas generaciones.

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