Alianza entre Tecnoquímicas e Icesi ha beneficiado a más 4.000 estudiantes

Cali, Valle del Cauca

La alianza entre el grupo empresarial Tecnoquímicas (TQ) y la Universidad Icesi de Cali ha permitido ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para miles de jóvenes.

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Durante los últimos cinco años, la compañía farmacéutica ha aportado cerca de 21.000 millones de pesos para respaldar el ingreso de 4.400 estudiantes a esta institución universitaria.

Los recursos entregados por TQ han contribuido a fortalecer el acceso a una educación de calidad y a generar oportunidades para estudiantes que buscan transformar sus condiciones de vida a través de la formación académica.

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La iniciativa destaca el papel de las alianzas entre empresas y universidades para reducir las barreras de acceso a la educación superior y ampliar las posibilidades de formación para las nuevas generaciones.