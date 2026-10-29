Fundación Valle del Lili fortalece la investigación médica con 45 ensayos clínicos

Cali, Valle del Cauca

En entrevista con Caracol Radio, el doctor Sergio Iván Prada, destacó que durante 2025 alcanzaron 316 publicaciones en revistas científicas indexadas y cuentan con más de 45 ensayos clínicos, considerados uno de los estándares de mayor rigor en investigación médica.

Actualmente, la institución dispone de un equipo de 140 personas dedicadas a investigación e innovación, en articulación con la Universidad Icesi. La apuesta es mantener una producción científica constante, compartir los resultados con la comunidad internacional y lograr que los avances obtenidos se incorporen a la práctica médica.

Un hub de conocimiento que también forma talento humano

Uno de los principales objetivos de la Fundación Valle del Lili es consolidar un ecosistema de investigación y formación científica que permita fortalecer las capacidades médicas del país. Según explicó el Dr. Prada a Caracol Radio, la alianza con la Universidad Icesi permite que los profesores vinculados a los procesos investigativos también participen en la formación de nuevos profesionales y científicos.

Esta apuesta cobra especial importancia ante la preocupación que existe a nivel mundial por la disponibilidad de talento humano en salud. El Dr. Prada advirtió que cada vez existe una mayor preocupación por la cantidad de profesionales médicos y por la necesidad de garantizar que cuenten con una formación rigurosa.

En ese sentido, considera que participar en procesos de investigación representa un valor agregado para los profesionales, porque les permite desarrollar capacidades analíticas, científicas y clínicas que posteriormente pueden trasladar a la atención de los pacientes.

Investigación en diferentes especialidades médicas

El Dr. Prada explicó que, por ser un hospital de alta complejidad, la Fundación desarrolla investigaciones en distintas áreas, entre ellas oncología, ginecoobstetricia, cardiología y cuidados intensivos. También trabaja en temas relacionados con economía de la salud, costo-eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario.

Estas líneas buscan responder a necesidades clínicas y generar conocimiento que pueda trasladarse a la atención de los pacientes y compartirse con la comunidad científica internacional.

Genoma Pacífico y nuevas alternativas para los pacientes

Entre los proyectos destacados se encuentra Genoma Pacífico, una investigación que busca mapear las características genéticas de la población del Pacífico colombiano, el Valle del Cauca y el suroccidente del país. Según explicó el doctor Prada a Caracol Radio, este trabajo permitirá avanzar hacia una medicina personalizada, con tratamientos y estrategias de atención ajustados a las características de cada población.

Otro estudio se concentra en el shock séptico, una condición de alta complejidad que afecta a pacientes en unidades de cuidados intensivos. La investigación busca desarrollar algoritmos de manejo que puedan aplicarse en otros centros hospitalarios, incluso en aquellos que no cuentan con tecnología altamente especializada.

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Hipertensión y enfermedades de alta complejidad, entre las prioridades de investigación

La investigación también busca responder a problemas de salud que tienen una alta incidencia en el Valle del Cauca. Uno de los temas mencionados por el Dr. Prada es la hipertensión arterial, una enfermedad frecuente que continúa representando un desafío para la salud pública y que hace parte de las líneas de trabajo respaldadas por la institución.

El apoyo científico también se extiende a áreas como cardiología, endocrinología y cuidados intensivos. La intención es identificar brechas de conocimiento, desarrollar estudios rigurosos y encontrar alternativas que puedan mejorar los resultados de los tratamientos.

En este contexto, la investigación no debe limitarse a producir publicaciones académicas, sino que debe traducirse en herramientas que contribuyan a resolver problemas concretos de salud en la región y el país.

Alianzas empresariales para sostener la investigación

El respaldo del sector privado también ha sido fundamental para mantener la actividad científica. El Dr. Prada destacó el acompañamiento de Tecnoquímicas (TQ), empresa que realiza aportes anuales para impulsar proyectos de investigación de la Fundación.

Los recursos se destinan a iniciativas seleccionadas por su rigor científico y potencial impacto. Este apoyo respeta la independencia de los investigadores y no condiciona las líneas de trabajo de la institución.

Reconocimiento internacional a la investigación de la Fundación

Uno de los resultados más destacados fue el reconocimiento otorgado por los editores de la revista JAMA, publicación de la Asociación Médica Americana, a un ensayo clínico liderado por la Fundación Valle del Lili, junto con la Universidad Católica de Chile y una institución académica europea, que fue seleccionado como el mejor ensayo clínico del año.

El Dr. Prada calificó este reconocimiento como un motivo de orgullo para la institución y resaltó la importancia de posicionar la investigación desarrollada desde Colombia en escenarios científicos internacionales.

Inteligencia artificial y biotecnología, entre los retos a futuro

Entre los principales objetivos para los próximos años está mantener el crecimiento de las publicaciones científicas, fortalecer el equipo de investigadores y consolidar el ecosistema de conocimiento que funciona entre la Fundación Valle del Lili y la Universidad Icesi.

El Dr. Prada también señaló que la institución busca incorporar los avances de la inteligencia artificial y la biotecnología a sus procesos de investigación, al considerar que estas herramientas ofrecen nuevas oportunidades para el desarrollo de la medicina.

Sin embargo, insistió en que el principal reto será garantizar la continuidad del equipo científico y de los proyectos. En los últimos seis años la Fundación ha mantenido un crecimiento constante en su producción científica, superando cada año los resultados del periodo anterior.

Finalmente, hizo un llamado a las empresas y organizaciones del Valle del Cauca para que se vinculen a estas iniciativas y respalden la investigación médica, al considerar que sus beneficios trascienden a la institución y pueden llegar a pacientes, profesionales y comunidades de todo el mundo.