Cali, Valle del Cauca

La Alcaldía de Cali eliminó el cobro de las estampillas Prodesarrollo y Procultura en 18 trámites de la Secretaría de Movilidad, relacionados con vehículos automotores y maquinaria autopropulsada. La medida, que entró en vigencia con el nuevo Estatuto Tributario y la implementación del sistema ‘Recupera’, busca reducir los costos para los caleños y agilizar los procesos administrativos.

¿Cuáles son los 18 trámites exentos del cobro de estampillas?

Trámites generales y de propiedad

1. Traspaso de propiedad de un vehículo automotor.

2. Traspaso de propiedad a persona indeterminada de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

3. Cambio de propietario de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

4. Rematrícula de un vehículo automotor.

5. Traslado de la matrícula de un vehículo automotor.

6. Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor.

Modificaciones y certificaciones

7. Cambio de carrocería de un vehículo automotor.

8. Cambio de color de un vehículo automotor.

9. Cambio de motor de un vehículo automotor.

10. Cambio de motor de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

11. Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor.

12. Certificado de libertad y tradición de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

Situación jurídica y gravámenes

13. Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor.

14. Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

15. Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor.

16. Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

Registro de maquinaria

17. Registro de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

18. Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada.

La eliminación de estas estampillas hace parte de una estrategia que cobija más de 60 trámites de la Administración Distrital.

Los ciudadanos pueden consultar los requisitos en www.cali.gov.co/hacienda.