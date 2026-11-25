Cali, Valle del Cauca

Fanalca y su aliado Honda de Japón entregarán 1.300 equipos tecnológicos, entre ellos 1.000 tabletas y 300 computadores, para fortalecer los procesos educativos de instituciones afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca. La donación beneficiará a establecimientos educativos de 13 municipios, entre ellos Cali y Buenaventura, donde más de 17 instituciones recibirán estos recursos.

Lea también: 18 trámites de Movilidad en Cali quedan exentos del cobro de estampillas Prodesarrollo y Procultura

Según explicó Joaquín Losada, presidente ejecutivo de Fanalca, los equipos serán entregados directamente a las instituciones educativas para facilitar las clases virtuales e híbridas, especialmente a los estudiantes que tienen dificultades para desplazarse hasta sus colegios y que actualmente reciben formación desde sus casas mediante teléfonos celulares. Además, señaló que Fanalca trabaja junto a ProPacífico en la identificación de necesidades y en iniciativas para recuperar la infraestructura de los planteles afectados.

Le interesa: Cali reunirá 85 emprendimientos en el Zoológico para impulsar la reactivación económica

De otro lado, el directivo se refirió a los planes de expansión de la planta de ensamblaje de motocicletas que opera en Yumbo, Valle del Cauca. Actualmente, la compañía produce cerca de 15.000 motocicletas mensuales y proyecta aumentar su capacidad hasta alcanzar las 25.000 unidades al mes, como parte de su apuesta por fortalecer la operación industrial en la región.