Cali registra 114 mujeres desaparecidas en 2026: 40 siguen sin aparecer y 12 fueron halladas muertas

La desaparición de mujeres continúa generando preocupación en Cali. Entre enero y octubre de 2026, 114 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en la ciudad, según cifras entregadas por el personero distrital, Gerardo Mendoza, quien pidió a la Fiscalía, la Policía y demás autoridades fortalecer los mecanismos de búsqueda y acelerar las investigaciones.

Uno de los casos más recientes es el de Stephany Grimaldo, quien fue vista por última vez el pasado 1 de noviembre en el conjunto residencial Mirador de Alameda, en el barrio Valle del Lili, en el sur de Cali. Su desaparición se suma a otras alertas rosa que han encendido las alarmas por la búsqueda de mujeres y menores de edad en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los casos reportados está el de Merlyz Meridith Medina, de 32 años, desaparecida desde finales de septiembre en inmediaciones de la Terminal de Transportes de Cali. También se encuentra la búsqueda de dos menores de edad: Dulce María Fernández, de 12 años, y su prima Jaime Vanesa Fernández, de 13, quienes desaparecieron en el barrio Siloé.

A estos hechos se suma la desaparición de Natalia Molina Solano, de 27 años, quien salió de Bogotá hacia Cali, presuntamente tras recibir una oferta de trabajo. La última información conocida sobre su paradero corresponde al 11 de octubre, por lo que se activó una alerta de búsqueda.

Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también muestran un panorama preocupante. En el cuadro de distribución de registros por sexo, 114 corresponden a mujeres: 40 continúan clasificadas como desaparecidas, 62 aparecen con vida y 12 fueron encontradas sin vida. Esto significa que el 10,5 % de los registros femeninos de esa tabla corresponde a mujeres que aparecieron muertas.

El personero Gerardo Mendoza manifestó que detrás de cada reporte hay familias que enfrentan angustia e incertidumbre. Por eso, reclamó acciones urgentes de las autoridades para fortalecer las labores de búsqueda y entregar respuestas oportunas sobre el paradero de las mujeres desaparecidas.

En cuanto a los hombres, el balance de Medicina Legal registra 260 reportes de desaparición, de los cuales 103 continúan sin resolverse. Otros 130 fueron encontrados con vida y 27 aparecieron muertos. Estos casos representan el 69,5 % del total de registros masculinos y femeninos incluidos en el cuadro estadístico.