En el Ecoparque de la Biodiversidad COP16, en Pance, sur de Cali, la reina Mary de Dinamarca, libero varias especies en cautiverio.

Con un recorrido por el Ecoparque de la Biodiversidad COP16, en Pance, sur de Cali, que hace parte de la Red Mundial de Museos del Agua de la UNESCO, culminó su visita a Cali la reina Mery de Dinamarca.

Su majestad libero ejemplares de fauna silvestre como una Sarigueya, una Iguana bebé y un Ave, que, después de cumplir un proceso de valoración, atención médica veterinaria y rehabilitación física, recuperaron las condiciones necesarias para regresar a su entorno natural.

La visita, que adelanta desde este martes en Colombia, tiene como objetivo reforzar la colaboración entre ambos países en varias áreas y la reconstrucción después del terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto, en especial en la Capital del Valle

En el marco de la visita de la Reina Mery de Dinamarca a Cali, hizo un recorrido por el El Valladito, un asentamiento humano informal ubicado en el oriente de Cali, sobre una zona de humedales de la comuna 15, habitada desde 1980, por personas desplazadas internamente por el conflicto armado, principalmente provenientes de la costa pacífica.

En este sector de Cali la Reina conoció una familia que perdió su vivienda a causa del terremoto del pasado 10 de agosto y en donde la ACNUR, con contribuciones del reinado de Dinamarca, adelanta una intervención integral que contribuye a promover soluciones sostenibles que permitan a las personas desplazadas reconstruir sus vidas y avanzar hacia la autonomía económica.

Por su parte, Carlos Andrés Cortes, presidente de la JAC de este sector,unta de Acción Comunal, de este sector, califico la visita de la reina Mary de Dinamarca, como una oportunidad para que el Mundo conozca la situación que vive el asentamiento, conformado por cerca de 500 familias.

En años más recientes, al asentamiento de El Valladito también han llegado personas, en su mayoría de Venezuela, que necesitan protección internacional y la posibilidad de reconstruir sus vidas.