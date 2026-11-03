El Centro Kennedy anunció a los homenajeados de 2026: ¿Quiénes son?

Este lunes se anunciaron los homenajeados del Centro Kennedy para su edición de 2026.

Los seleccionados fueron Paul Anka, David Foster, Andy García, David Mamet y Barbara Mandrell.

Paul Anka

Anka es un cantautor y actor canadiense-estadounidense, conocido por canciones como “Diana”, popularizada en español por el cantante mexicano César Costa, y “Put Your Head on My Shoulder”, grabada en español bajo el título de “Tu cabeza en mi hombro” en los años sesenta por el también mexicano Enrique Guzmán.

También compuso la canción “She’s a Lady”, uno de los mayores éxitos del galés Tom Jones.

Además, escribió la letra en inglés de “My Way”, la emblemática canción de Frank Sinatra.

Asimismo, coescribió tres canciones con Michael Jackson: “This Is It”, “Love Never Felt So Good” y “Don’t Matter to Me”, que se convirtieron en éxitos póstumos de Jackson en 2009, 2014 y 2018, respectivamente.

David Foster

Es un productor discográfico, compositor, arreglista y músico canadiense-estadounidense.

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A lo largo de cuatro décadas, de 1970 a 2000, ha ganado 16 premios Grammy de un total de 45 nominaciones.

Desde la década de 1970, Foster ha compuesto y producido algunas de las canciones más exitosas de cada década; muchas de ellas alcanzaron el primer puesto en la lista Billboard Hot 100.

Asimismo, ha sido nominado en tres ocasiones a la categoría de “Mejor canción original” en los premios Óscar.

Foster ha colaborado en trabajos para artistas de la industria musical pertenecientes a diversos géneros, entre las canciones en las que ha participado se encuentran: “I Will Always Love You”, “I Have Nothing” de Whitney Houston; “After the Love Has Gone” de Earth, Wind & Fire, “Hard to Say I’m Sorry” y “Hard Habit to Break” de Chicago; “St. Elmo’s Fire (Man in Motion)” de John Parr y “Glory of Love” de Peter Cetera.

Foster ocupó el cargo de vicepresidente sénior de Warner Music Group a partir de 1997 y, posteriormente, presidió el sello discográfico Verve Records entre 2012 y 2016.

Andy García

Es un actor, director, productor y músico cubano-estadounidense, conocido por sus papeles en el cine y la televisión.

Ha sido galardonado con un premio Grammy y ha recibido nominaciones a un premio Óscar, dos Globos de Oro y dos premios Emmy en horario estelar.

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Cobró notoriedad por su actuación en la película “Los intocables” de Brian De Palma.

Posteriormente, interpretó a Vincent Mancini en “El Padrino III”, de Francis Ford Coppola; gracias a este papel, obtuvo una nominación al Óscar a “Mejor actor de reparto” y se convirtió en el primer cubano en ser nominado a un premio de la Academia en una categoría de actuación.

Continuó actuando en películas de Hollywood como el drama romántico “Cuando un hombre ama a una mujer”.

También protagonizó “La gran estafa”, de Steven Soderbergh, así como sus secuelas, “La nueva gran estafa” y “Ahora son 13″.

Asimismo, participó en “¡Mamma Mia! Vamos otra vez”, “Cuando ellas quieren” y “La mula”, además de interpretar el papel principal en la nueva versión de “El padre de la novia”.

¿En qué contexto se llevarán a cabo?

La ceremonia de este año tendrá lugar, además, en medio de una controversia política que rodea a la institución, en la que la junta directiva del centro, elegida personalmente por su presidente, Trump, votó en diciembre de 2025 a favor de añadir su nombre al edificio, lo que provocó una indignación generalizada.

¿Quién la presentará y por dónde se transmitirá?

Aún no se ha anunciado quién presentará la ceremonia de este año, ni un socio de transmisión.

¿Dónde recibirán el galardón?

Estas cinco celebridades recibirán el prestigioso reconocimiento en la cuadragésima novena edición de los Kennedy Center Honors, que se llevará a cabo por primera vez en el Capital One Arena el 7 de diciembre.