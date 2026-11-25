Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de El Gran Cantinazo de Techo, un concierto que reunirá a grandes representantes de la música popular, el vallenato y los sonidos norteños. El evento se realizará el próximo 15 de mayo de 2027 en el Estadio Metropolitano de Techo, escenario que abrirá por primera vez sus puertas para este espectáculo.

La nómina de artistas tendrá invitados nacionales e internacionales. Entre los primeros confirmados está el mexicano Espinoza Paz, reconocido por canciones como ‘El Próximo Viernes’, ‘Soltero Feliz’ y ‘Lo Intentamos’.

También estará el Binomio de Oro de América, agrupación que pondrá a sonar clásicos del vallenato como ‘Olvídala’, ‘Osito Dormilón’ y ‘Me Ilusioné’. A ellos se suma Alzate, uno de los nombres destacados de la música popular, con temas como ‘Maldita Traición’ y ‘Copita de Licor’.

El cartel también incluye a Alex Manga, Miguel Morales y Rafael Santos, quienes llevarán al escenario canciones que han marcado diferentes generaciones del vallenato. Por su parte, Los Internacionales Rayos de México aportarán los sonidos norteños y rancheros con éxitos como ‘Cruz de Madera’ y ‘Billete Verde’.

Los organizadores anunciaron que todavía queda un artista por revelar, por lo que la programación podría tener una nueva sorpresa para los seguidores de estos géneros musicales.

El concierto es organizado por Juan Velásquez Entretenimiento y producido por Ricardo Leyva Producciones. Según la información del evento, las entradas ya están disponibles a través de La Tiquetera, con un 50 % de descuento hasta el 24 de diciembre.

La cita será el 15 de mayo de 2027 en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, para una jornada en la que la música popular y el vallenato serán los protagonistas.