La música popular tuvo una noche diferente en El Retiro, Antioquia, con el concierto sinfónico de Paola Jara, quien llevó sus canciones a un formato especial, acompañada por más de 65 músicos que hicieron parte de esta puesta en escena.

La artista compartió con sus seguidores un espectáculo en el que sus éxitos fueron interpretados con arreglos sinfónicos, una propuesta que permitió escuchar su repertorio desde otra perspectiva y que reunió a cientos de asistentes.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante la presentación ocurrió cuando Jessi Uribe apareció de sorpresa para acompañar a su esposa. El cantante llegó hasta el escenario en medio del espectáculo, provocando la emoción y los aplausos del público.

La pareja aprovechó el encuentro para darse un beso frente a los asistentes, un gesto de cariño que rápidamente se robó las miradas y se convirtió en uno de los instantes más comentados de la noche.

Jessi Uribe y Paola Jara, quienes además de compartir su vida también han construido una trayectoria juntos dentro de la música popular, protagonizaron así un momento especial en medio de una presentación que tuvo como protagonista la propuesta musical de la cantante.

El concierto en El Retiro dejó una combinación de música, nuevos sonidos y romanticismo, con Paola Jara explorando el formato sinfónico y una sorpresa de su esposo que no pasó desapercibida entre sus seguidores.