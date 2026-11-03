Brad Pitt regresó como Cliff Booth en nuevo adelanto de la secuela de “Había una vez en Hollywood”

Este lunes se presentó un nuevo adelanto de la película “Las nuevas desventuras de Cliff Booth”, en la que Brad Pitt interpreta su personaje de “Había una vez en Hollywood”, de Quentin Tarantino.

¿Es una secuela?

Es una secuela independiente de la película de 2019, en la que Pitt y Timothy Olyphant retoman sus respectivos papeles: el doble de acción Cliff Booth y el actor de westerns James Stacy.

¿Quiénes están en el elenco?

El elenco también incluye a Elizabeth Debicki, reconocida por su papel como Diana, princesa de Gales, en la serie “The Crown”; Yahya Abdul-Mateen II, recordado por películas como “Aquaman” y “El juicio de los 7 de Chicago”; y Peter Weller, más conocido como “Robocop”.

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¿Cuándo se confirmó?

En abril de 2025, se informó que Netflix había adquirido el guion de Tarantino.

¿Quién la dirige?

Pitt contactó al cineasta estadounidense David Fincher, con quien ya había trabajado en “Se7en, los siete pecados capitales”, “El club de la pelea” (1999) y “El curioso caso de Benjamin Button” para que dirigiera la película.

¿Cuándo se rodó?

El proceso de casting comenzó al mes siguiente, y el rodaje principal tuvo lugar en Los Ángeles entre julio de 2025 y enero de 2026.

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¿Cuánto costó?

Con un presupuesto de 200 millones de dólares, es la película más costosa tanto para Tarantino como para Fincher.

¿Cuándo se estrenará?

“Las nuevas desventuras de Cliff Booth” tiene previsto su estreno exclusivo en formato IMAX, una novedad para la plataforma, el 25 de noviembre de 2026, con una permanencia en cartelera de dos semanas, antes de pasar a estar disponible en línea el 23 de diciembre.

¿Cuál es la trama?

Ambientada en el Los Ángeles de 1977, ocho años después de los sucesos de “Había una vez en Hollywood”, la película sigue al antiguo doble de acción, quien ahora trabaja en Hollywood como un “solucionador de problemas” para los estudios cinematográficos.