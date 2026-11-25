La agrupación estadounidense de música regional mexicana Fuerza Regida anunció su regreso a Colombia en 2027.

¿Cuándo y en qué ciudad se presentarán?

Fuerza Regida se presentará el 20 de febrero en el Vive Claro de Bogotá, como parte de su “This is Our Dream Tour Latam”.

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¿Quiénes son Fuerza Regida?

La banda se formó en San Bernardino, California, en 2015.

¿Quiénes son sus integrantes?

Actualmente, el grupo está integrado por Jesús Ortíz Paz, en la voz; Samuel Jáimez, en la guitarra de doce cuerdas; Khrystian Ramos, en la guitarra rítmica; José “Pelón” García, en la tuba; y Moisés López en el tololoche.

¿Cuáles fueron sus inicios?

Aunque inicialmente se dieron a conocer como una banda norteña, posteriormente incorporaron diversos estilos a su música, entre ellos los “corridos tumbados”, género del cual se les considera uno de los grupos pioneros.

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¿Cuáles son sus canciones más conocidas?

Algunas de las canciones más destacadas de la banda incluyen “Bebe Dame”, “CH y la Pizza”, “Harley Quinn”, “Tú Name”, “Nel”, “Me Jalo” y “Marlboro Rojo”.

¿Cuáles fueron sus últimas presentaciones en el país?

La última vez que Fuerza Regida se presentó en Colombia fue el 31 de julio y el 1 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá y en la Feria de las Flores de Medellín.