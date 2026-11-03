Justin Timberlake lanzará un documental en el que hablará del “fallo de vestuario” de Janet Jackson

Una nueva docuserie de cuatro partes sobre el cantante, compositor, actor y productor discográfico estadounidense Justin Timberlake abordará el polémico incidente que protagonizó junto a Janet Jackson en el Super Bowl de 2004.

¿Qué revelará?

Fuentes consultadas por la revista Variety describieron el lanzamiento, previsto para diciembre, como un relato que “lo cuenta todo”; una de ellas señaló que la serie incluirá a Jackson hablando sobre el “fallo de vestuario” ocurrido durante la actuación de ambos en el descanso del evento.

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¿Cuál fue el incidente?

El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl XXXVIII, protagonizado por Timberlake y Jackson, pasó a la historia como una de las actuaciones más polémicas de la televisión en directo.

Jackson era la artista principal y, durante una rutina de canto y baile con Timberlake en el estribillo de su éxito “Rock Your Body”, que dice “te dejaré desnuda cuando termine esta canción”, tiró del traje de Jackson, dejando al descubierto su pecho derecho.

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¿Cuáles fueron las repercusiones?

Tanto la cadena de televisión como Timberlake se apresuraron a pedir disculpas; más tarde, Timberlake dijo que el incidente fue un “fallo de vestuario” y se distanció de la polémica, mientras que Jackson cargó con la mayor parte de las duras consecuencias: la artista fue vetada de las emisoras de radio y su carrera sufrió un serio revés.

Por aquel entonces, Timberlake apenas sufrió repercusiones; de hecho, regresó al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl como solista en 2017.