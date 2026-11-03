“Esta nominación es especial para nuestro público infantil”: Tu Rockcito nominados al Latín Grammy

Tu Rockcito, es un proyecto musical y editorial liderado por la compositora colombiana Paula Ríos, se enfocan en la música para niños, jugando y creando. En esta oportunidad están nominados a Mejor Álbum de Música Infantil en la 27.ª edición de los Latín GRAMMY® por Dinosaurios: Una Travesía Cretácica.

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A través de una mezcla de ciencia, juego y música, el álbum convierte una historia de 133 millones de años, nacida de unas huellas de dinosaurio encontradas en Santa María, Boyacá, en una travesía musical por el rock, la carranga, el tango, el bolero y las músicas andinas.

La producción musical y los arreglos estuvieron a cargo de Paula Ríos, con coproducción de Leonardo Aranguren, y cuenta con la participación del biólogo PhD Carlos Guarnizo como coautor de las canciones y asesor científico.

En entrevista con Caracol Radio la agrupación comentó que: “Hacer parte de la industria musical desde la música para niños y como independientes siempre llena el corazón. Es una nominación que nos conmueve y nos hace sentir distintos”.

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica

Cada género cumple una función narrativa dentro del viaje. La carranga lleva la historia de los dinosaurios al territorio donde comenzó el proyecto; el tango acompaña Era Dinosaurio con el bandoneón de Giovanni Parra; el bolero convierte el impacto del asteroide Chicxulub en una despedida musical; y Nace los Andes, con la participación de la cantautora argentina Magdalena Fleitas, incorpora elementos de las músicas andinas.

Con este álbum, Tu Rockcito profundiza su apuesta de los últimos años por la divulgación científica desde la música infantil, una línea que comenzó con Tiburockcito Filarmónico. La propuesta deja que el juego, la poesía y la canción se mezclen de forma natural con las historias asombrosas que ocurren en Colombia gracias a su inmensa diversidad.

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Un libro que abraza el álbum

El disco nació también como libro, escrito por Paula Ríos y el biólogo Carlos Guarnizo, con ilustraciones del biólogo e ilustrador científico Ignacio Mesa, publicado por B de Blok, sello de Penguin Random House Grupo Editorial, y Ediciones Uniandes.

Presentaciones

Más allá de una puesta musical, la agrupación procura llevar una experiencia a los asistentes con las mismas canciones, “nosotros tratamos de ir más allá, lo más importante es la interacción con el público. Nosotros siempre llegamos a jugar con ellos”, afirmaron.

Premios Latín Grammy

Esta nueva edición de los premios Latín Grammy se realizará en Estados Unidos, donde la academia de la música premiará a los artistas de habla hispana más destacados en diferentes categorías.

La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de noviembre.

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