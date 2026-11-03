Wisin firma acuerdo global con Sony Music Latin para sus próximos lanzamientos musicales

Wisin inicia una nueva etapa en su carrera musical. El cantante puertorriqueño firmó un acuerdo de distribución global con Sony Music Latin para sus próximos lanzamientos, que continuarán siendo publicados bajo La Base Music Group, la compañía discográfica que fundó.

La alianza permitirá que el artista mantenga el control de sus proyectos musicales, mientras cuenta con el respaldo de Sony Music Latin en materia de distribución y promoción internacional.

“Regresar a Sony Music Latin es volver a casa”, expresó Wisin, quien manifestó su entusiasmo por comenzar esta etapa junto a un equipo con el que comparte el propósito de seguir innovando y llevando su música a diferentes partes del mundo.

Por su parte, Alex Gallardo, presidente de Sony Music Latin, destacó el regreso del artista y señaló que la compañía espera acompañarlo en esta nueva etapa para acercar sus canciones a sus seguidores a nivel global.

Wisin continúa con ‘Universidad del Perreo’

El anuncio se produce mientras el cantante promociona ‘Universidad del Perreo’, su álbum lanzado en septiembre, una producción que celebra las raíces puertorriqueñas del reguetón y reúne a referentes del género con nuevas generaciones de artistas.

El disco cuenta con 12 canciones y colaboraciones con figuras como Ivy Queen, Jowell & Randy y Kapo. Además, el proyecto se ha expandido a una plataforma con experiencias educativas, cursos y eventos exclusivos.

Wisin también se prepara para iniciar su gira ‘Universidad del Perreo World Tour’, que tendrá sus primeros conciertos el 13 y 14 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con este acuerdo, el artista continúa fortaleciendo su carrera como intérprete y empresario dentro de la industria de la música urbana.