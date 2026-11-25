Andy Taylor, guitarrista original de la banda de rock inglesa Duran Duran, falleció a los 65 años.

¿De qué murió Andy Taylor?

Taylor falleció de cáncer de próstata en su hogar el lunes 23 de noviembre, rodeado de su familia.

¿Qué dijeron su familia y Duran Duran?

En una declaración conjunta entre su familia y su banda, Tracey, la esposa de Taylor, expresó:

“Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante; pero para nosotros, fue el esposo más maravilloso, un padre cariñoso y un abuelo que se sentía sumamente orgulloso de sus nietos. Él era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos y, sin importar lo lejos que la música lo llevara, su corazón siempre estaba en casa”, escribió.

Duran Duran por su parte añadió:

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“Andy estuvo presente desde el mismo comienzo de nuestra historia. Desde el momento en que llegó a Birmingham, procedente del noreste, con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego indeleble y una actitud desafiante a nuestra música. Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo; además, gracias a un ingenio mordaz, a la altura de su visión de la vida, maravillosamente pragmática y sin sentimentalismos, nos mantuvo con los pies en la tierra y dotó a la banda de un carácter incisivo durante los extraordinarios años que siguieron”.

¿Qué enfermedad tenía?

Taylor, a quien en 2018 le diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4, decidió no asistir a la ceremonia de ingreso del grupo al Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre de 2022; en un comunicado, señaló que su estado de salud había empeorado:

“Aunque mi situación actual no supone una amenaza inmediata para mi vida, no tiene cura... Hace poco me encontraba bien gracias a un tratamiento muy sofisticado para prolongar la vida; sin embargo, hace aproximadamente una semana sufrí un contratiempo y, a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, debo ser sincero: tanto física como mentalmente, estaría llevando mi resistencia al límite”, afirmó.

¿Quién era Andy Taylor?

Taylor fue conocido principalmente por haber sido miembro de Duran Duran y The Power Station.

También grabó y actuó como solista, además de desempeñarse como guitarrista, compositor y productor discográfico para artistas como Robert Palmer, Rod Stewart, The Almighty, Thunder, Love and Money, Mark Shaw, Then Jerico, Paul Rodgers (con The Law), Belinda Carlisle y Gun.

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Andy Taylor se unió a la banda en abril de 1980 y se le reconoce haber desempeñado un papel fundamental en la configuración y el desarrollo de sus primeras canciones.

Durante un periodo de inactividad de Duran Duran en 1985, Andy Taylor y el bajista John Taylor se unieron al baterista de sesión y exmiembro de Chic, Tony Thompson, así como a Robert Palmer, para formar The Power Station.

En el año 2000, Taylor se reunió con los demás miembros originales de Duran Duran para grabar su primera música nueva juntos desde 1985.

En 2006, mientras grababan un nuevo álbum de Duran Duran, Taylor separó de nuevo su camino del de la banda.

En marzo de 2023, Taylor se unió a Duran Duran para grabar un nuevo álbum, “Danse Macabre”, que fue lanzado en noviembre de ese mismo año.