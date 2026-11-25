Este lunes la artista y cantante iraní Parastoo Ahmadi fue sentenciada a 74 latigazos por cantar sin velo durante un concierto.

¿Por qué fue sentenciada Parastoo Ahmadi?

Su actuación en el “Concierto Caravanserai”, llevada a cabo en el Dayr-e Gachin en Irán, en diciembre de 2024 y retransmitida en directo a través de su canal de YouTube, atrajo una considerable atención internacional, ya que apareció sin mangas y sin hiyab, elementos prohibidos por la ley iraní, aunque la aplicación de la normativa sobre el uso del hiyab en la vida cotidiana se ha vuelto irregular.

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¿Cuándo fue condenada?

En junio de 2026, un tribunal penal de la República Islámica condenó a Ahmadi a 74 latigazos, además de imponerle una prohibición de dos años para realizar actividades artísticas y viajar al extranjero, al considerar que su actuación era “obscena” e “inmoral”.

¿Qué pasó con la apelación?

Un tribunal de apelación desestimó el recurso presentado por la acusada.

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¿Cuándo fue ejecutada la pena?

El 23 de noviembre, las autoridades ejecutaron la pena de latigazos contra Ahmadi, así como contra tres músicos y un productor que participaron en el concierto.

¿Qué dice la comunidad internacional?

La política de azotes del régimen iraní es condenada por la comunidad internacional y por grupos de derechos humanos como una forma de tortura y una violación de los derechos humanos fundamentales.

Vea el concierto a continuación: