Cantante iraní recibió 74 latigazos por dar un concierto sin velo: ¿de quién se trata?
En junio de 2026, un tribunal penal de la República Islámica le impuso una prohibición de dos años a Parastoo Ahmadi para realizar actividades artísticas y viajar al extranjero, al considerar que su actuación era “obscena” e “inmoral”.
Este lunes la artista y cantante iraní Parastoo Ahmadi fue sentenciada a 74 latigazos por cantar sin velo durante un concierto.
¿Por qué fue sentenciada Parastoo Ahmadi?
Su actuación en el “Concierto Caravanserai”, llevada a cabo en el Dayr-e Gachin en Irán, en diciembre de 2024 y retransmitida en directo a través de su canal de YouTube, atrajo una considerable atención internacional, ya que apareció sin mangas y sin hiyab, elementos prohibidos por la ley iraní, aunque la aplicación de la normativa sobre el uso del hiyab en la vida cotidiana se ha vuelto irregular.
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¿Cuándo fue condenada?
En junio de 2026, un tribunal penal de la República Islámica condenó a Ahmadi a 74 latigazos, además de imponerle una prohibición de dos años para realizar actividades artísticas y viajar al extranjero, al considerar que su actuación era “obscena” e “inmoral”.
¿Qué pasó con la apelación?
Un tribunal de apelación desestimó el recurso presentado por la acusada.
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¿Cuándo fue ejecutada la pena?
El 23 de noviembre, las autoridades ejecutaron la pena de latigazos contra Ahmadi, así como contra tres músicos y un productor que participaron en el concierto.
¿Qué dice la comunidad internacional?
La política de azotes del régimen iraní es condenada por la comunidad internacional y por grupos de derechos humanos como una forma de tortura y una violación de los derechos humanos fundamentales.
Vea el concierto a continuación:
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...