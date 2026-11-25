Este miércoles se anunció el cartel oficial de la duodécima edición del Baum Festival 2027.

¿Cuándo y dónde se realizará?

Uno de los festivales de música electrónica del país regresará a Corferias, en Bogotá, el 12 y 13 de febrero de 2027.

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¿Qué artistas estarán?

Entre los artistas más destacados se encuentra la cantautora inglesa Sophie Ellis-Bextor, más conocida por su colaboración con el DJ italiano Spiller en “Groovejet (If This Ain’t Love)”, del 2000.

Además, de sus éxitos “Murder on the Dancefloor”, “Get Over You”, “Music Gets the Best of Me” y “I Won’t Change You”.

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También desde el Reino Unido estará Faithless Sound System, un formato liderado por Sister Bliss, integrante del grupo inglés de música dance Faithless, formado en 1995 por ella, Rollo Armstrong y el difunto Maxi Jazz, quien falleció en 2022 y es recordado por los éxitos “Insomnia” y “God is a DJ”.

Otros artistas que forman parte del cartel son el DJ y productor discográfico alemán Boris Brejcha; el dúo ucraniano de DJ y producción musical Artbat; el productor de música electrónica francés Vitalic y los productores discográficos estadounidenses Jeff Mills y Kevin Saunderson, figuras fundamentales del techno en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos.