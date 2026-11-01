CRC propone 40 cambios en telecomunicaciones para 2027 y 2028: ¿qué busca modificar?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presentó el borrador de su Agenda Regulatoria 2027-2028, una propuesta que reúne 40 iniciativas para transformar las condiciones del sector de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales en Colombia. El documento busca mejorar la experiencia de los usuarios, promover una mayor competencia entre operadores y revisar las obligaciones regulatorias que actualmente existen para las empresas.

Entre los principales cambios está la revisión de los mecanismos con los que se mide la calidad de la telefonía móvil, para que los resultados reflejen mejor la experiencia de los usuarios, así como el análisis de las condiciones que permiten a los consumidores cambiar de operador y acceder a mejores precios y servicios.

Le puede interesar: MinAgricultura busca replicar el modelo de ANALAC en 550.000 predios ganaderos del país

La inteligencia artificial también tendrá un lugar importante en esta agenda. La Comisión estudiará cómo las nuevas tecnologías están transformando los contenidos audiovisuales y la circulación de información.

Según el director ejecutivo de la CRC, Felipe Augusto Díaz Suaza, la intención es que las reglas del sector respondan a problemas reales y que las obligaciones impuestas a los operadores demuestren su utilidad.

¿Cómo participar en la propuesta de la CRC?

La ciudadanía, las empresas de telecomunicaciones, televisión, los productores audiovisuales y la academia podrán enviar sus observaciones hasta el 17 de noviembre al correo agenda.regulatoria@crcom.gov.co. Con estos aportes, la entidad definirá la versión definitiva de la agenda para los próximos dos años.