En Medellín capacitarán a empresarios con Inteligencia Artificial y simuladores de mercado

Medellín

Un grupo de 150 empresas antioqueñas se entrenará con simuladores de mercado e Inteligencia Artificial este 5 de noviembre, en un evento que tendrá lugar en el auditorio de la Central Mayorista de Antioquia.

Bootcamp al límite

Este espacio entrenará a los empresarios en un entorno donde la economía nacional ha dejado de crecer y la inflación, junto con las altas tasas de interés, obligan a aplazar decisiones estratégicas.

Será un entrenamiento intensivo para 150 dueños y gerentes de micro y pequeñas empresas para prepararlos frente al reto de crecer sin poner en riesgo la caja, la operación y el equipo.

Entorno actual

Las empresas pequeñas y medianas hoy enfrentan un entorno frágil, un tema central en los debates económicos recientes y en espacios como el Congreso de Asomicrofinanzas.

Los que están al frente de este tipo de empresas deben desarrollar capacidades gerenciales resilientes.

¿Con qué se encontrarán los asistentes?

Las personas que asistan a este campo de entrenamiento se encontrarán con el reto de dirigir una compañía a través de un simulador con inteligencia artificial.

Las pruebas serán por equipos, los cuales competirán en 24 meses de mercado simulado tomando decisiones de precio, capacidad de producción, financiación y expansión con información incompleta, viendo los efectos en la valoración de su empresa sin arriesgar su patrimonio real.

Los invitados como mentores

En el encuentro participará Wilder Zapata, fundador de Action Black, quien se referirá a la mentalidad inquebrantable necesaria para decidir bajo presión.

Andrés Tobón, cofundador de Hatsu y Juniper Drinks, compartirá cómo tomó decisiones críticas con información incompleta y explicará la disciplina operativa y de procesos que hace posible escalar sin desbordar la empresa.

También estará Felipe Restrepo, fundador de Vecindario; se enfocará en las prácticas para lograr un sistema comercial con ventas predecibles y quien abordará cómo identificar las señales de alerta cuando una empresa crece más rápido de lo que su caja puede soportar y qué le exige el crecimiento al empresario como persona para no quebrarse mentalmente.

Harold Tavera, líder de Transformación Empresarial de Interactuar, la entidad organizadora de este espacio, explicó que “reactivar la inversión empieza por decisiones bien tomadas en cada empresa. Porque los grandes empresarios no nacen, se entrenan”.

Metodología con experiencia

Según explicaron desde Interactuar, la efectividad de esta metodología de entrenamiento gerencial se refleja en los resultados históricos de sus programas de crecimiento y aceleración empresarial.

Estas estrategias han acompañado a 3.728 empresarios y agroempresarios en la última década.

Estas micro y pequeñas empresas impactadas reportan un crecimiento promedio del 33 por ciento en sus ingresos anuales, consolidando $1,49 billones en ventas, sosteniendo más de 14.139 empleos y formalizando 2.188 vacantes.

El objetivo de este encuentro será reactivar la inversión privada con capacidades gerenciales resilientes, entrenando a los empresarios para tomar mejores decisiones al límite, lo cual se verá reflejado en el tiempo.

El Bootcamp Al Límite se hará en el Auditorio de la Central Mayorista de Antioquia a partir de las 8 de la mañana del próximo jueves, 5 de noviembre de 2026.