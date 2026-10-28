CRC cuestionó alocución De la Espriella: superó tiempo autorizado e incluyó contenido no permitido

Caracol Radio conoció en primicia que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) cuestionó varios aspectos de la alocución presidencial del pasado 25 de octubre. Este es uno de los primeros jalones de orejas al presidente, Abelardo de la Espriella, por sus comunicaciones.

En el informe público conocido por Caracol Radio, la entidad señaló que la intervención se extendió más allá del tiempo autorizado y que, hacia el final, incluyó contenidos que no estaban contemplados en la solicitud presentada por la Presidencia de la República.

“La alocución tuvo una duración de 39 minutos y 37 segundos, pese a que la CRC había autorizado un máximo de 30 minutos. Esto significa que la intervención se prolongó 9 minutos y 37 segundos más de lo permitido”, indica la CRC.

CRC cuestionó las críticas a medios y opositores

Uno de los puntos señalados por la entidad fue la inclusión de mensajes que no estaban contemplados en la solicitud original. Aunque los temas aprobados sí fueron abordados, la CRC advirtió que el presidente agregó una sección para defender su gestión y referirse a sus contradictores políticos y a sectores de los medios de comunicación.

“Si bien todos los asuntos solicitados y aprobados fueron efectivamente abordados durante la alocución”, el mandatario también incluyó contenidos adicionales que, según la Comisión, se apartaron de los temas inicialmente autorizados.

El informe precisa que al final de la intervención hubo una defensa de la gestión presidencial, reflexiones sobre la legitimidad popular del Gobierno y críticas a opositores y sectores de la prensa, además de referencias al gobierno anterior y valoraciones sobre su estilo de liderazgo.

Frente a esos señalamientos, la CRC advirtió que la alocución incluyó “críticas a un sector del periodismo y de los medios de comunicación”, así como menciones a los detractores políticos del jefe de Estado y a la “izquierda radical”.

La Comisión concluyó que “estas referencias chocan con los principios de pluralismo político y libertad de expresión y opiniones” que, de acuerdo con la Resolución CRC 8091 de 2025, deben orientar las alocuciones presidenciales.

CRC advierte sobre la frecuencia de las alocuciones

La entidad también llamó la atención sobre la frecuencia de estas intervenciones y se recuerda que la alocución anterior se había realizado el 18 de octubre, apenas una semana antes.

“La periodicidad y frecuencia con la que el jefe de Estado está haciendo uso del espectro radioeléctrico comienza a constituir un patrón que continúa debilitando el cumplimiento de recurrencia”, indicó la entidad.