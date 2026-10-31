MinAgricultura busca replicar el modelo de ANALAC en 550.000 predios ganaderos del país

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, anunció nuevas acciones para fortalecer la producción de leche en Colombia y mejorar las condiciones de los productores. El planteamiento se conoció durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANALAC), en la vereda Monguetiva, en Guatavita, Cundinamarca.

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Durante la visita, en la que estuvo acompañado por el presidente de Finagro, Édgar Chalhoub Succar, y representantes del gremio, el funcionario destacó el trabajo que realizan pequeños, medianos y grandes productores para transformar la leche y elaborar derivados lácteos con mayor valor agregado. Frente a estas iniciativas, aseguró que el Gobierno buscará articular esfuerzos con Finagro, el Banco Agrario y el ICA para fortalecer los proyectos y hacerlos más productivos y rentables.

Uno de los anuncios centrales fue la intención de llevar el modelo de ANALAC a los 550.000 predios ganaderos que hay en Colombia. Según explicó el ministro, esta estrategia permitiría disminuir los costos de producción, mejorar la productividad y avanzar en la implementación de prácticas de ganadería regenerativa y sostenible.

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La propuesta también busca impulsar el acceso a financiación, asistencia técnica e innovación para los productores, con el objetivo de fortalecer toda la cadena láctea y generar nuevas oportunidades económicas para las familias rurales. Por su parte, la presidenta de ANALAC, Daniela España, agradeció el acompañamiento del Ministerio y destacó la importancia de mantener espacios de diálogo entre el gobierno y el sector lechero.