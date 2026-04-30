SIC multa a Movistar por impedir a los usuarios cambio de operador

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de más de $4.600 millones a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar), luego de comprobar fallas en el proceso de portabilidad numérica, el cual es un derecho que permite a los usuarios cambiar de operador sin perder su número celular.

La decisión fue a partir de la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026 y se dio, según la entidad, tras varias denuncias presentadas por operadores del sector. Estas alertaron sobre posibles irregularidades en el comportamiento de Movistar cuando actuaba como operador “donante”, es decir, la empresa de la cual el usuario desea retirarse.

Uno de los principales hallazgos fue que la compañía no entregó a tiempo, y en algunos casos no entregó, el NIP (Número de Identificación Personal). Este código es fundamental porque funciona como una clave de seguridad, porque confirma que el usuario realmente quiere cambiarse de operador y permite que el proceso avance.

Sin este código, el trámite se detiene, lo que quiere decir que el usuario no puede completar el cambio, incluso si ya tomó la decisión. Por eso, la entrega oportuna del NIP no es un simple requisito técnico, sino una garantía para que el derecho a elegir se cumpla.

¿Se retuvo a los usuarios?

Además, la SIC encontró que Movistar realizó acciones con el fin de que los usuarios no pudieran avanzar en el proceso, pues la telefonía envió mensajes con ofertas comerciales antes de entregar el NIP, lo que la SIC llama “actividades de recuperación”, lo que puede llegar a influir en las decisiones del usuario.

En el informe, la entidad ya había advertido a la empresa sobre estas prácticas. Durante la investigación, la SIC emitió una orden para corregir los comportamientos detectados y evitar que se repitieran. Sin embargo, Movistar no presentó pruebas suficientes de haber cumplido con esa instrucción.

La empresa aún puede interponer recursos de reposición y apelación, lo que significa que el proceso no está completamente cerrado y podría revisarse en instancias posteriores.

La SIC afirmó su compromiso con la protección de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones para que no se realicen abusos y vulneración de derechos.

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