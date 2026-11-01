Gobierno autoriza circulación de vehículos de carga con combustibles durante fines de semana

El Gobierno nacional autorizó una excepción a las restricciones de movilidad que se aplican durante fines de semana y días festivos para los vehículos de carga que transportan combustibles destinados a las plantas de generación térmica. La decisión hace parte del Plan Energía YA, con el que las autoridades buscan preparar al sector energético frente al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La medida, que comenzó a regir el pasado 31 de octubre y se mantendrá inicialmente hasta enero de 2027, cobija a los vehículos que movilizan combustóleo, carbón térmico, crudos, electrocombustible y Bioacem para las plantas térmicas. También incluye el transporte de gasolina, ACPM, biodiésel, alcohol carburante, gas licuado de petróleo (GLP), JET A1, AVGAS y gas natural comprimido (GNC).

¿Por qué se tomó esta decisión?

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, permitir el tránsito de estos vehículos durante los días en los que habitualmente existen restricciones busca evitar retrasos en las entregas de combustibles y reducir las dificultades logísticas para abastecer las plantas térmicas.

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Estas instalaciones cumplen un papel de respaldo en la generación de electricidad, especialmente cuando las condiciones climáticas reducen la disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica. Por eso, garantizar que cuenten oportunamente con los combustibles necesarios resulta clave ante un posible aumento de la demanda de energía durante el fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Minas anunció que continuará coordinando con las entidades competentes y los agentes del sector el seguimiento al transporte y abastecimiento de combustibles para anticiparse a posibles afectaciones en el suministro eléctrico.