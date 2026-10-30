¿Cuándo se elige el próximo presidente en Estados Unidos? Elecciones intermedias serán clave. (Jim Franco/Times Union via Getty Images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

El próximo martes 3 de noviembre Estados Unidos vive una nueva jornada de elecciones, en esta ocasión, los estadounidenses votarán para saber quiénes ocuparán espacios en el Capitolio, esta jornada es conocida como las elecciones intermedias.

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Estas elecciones reciben este nombre ya que precisamente se realizan “a mitad de camino” entre las elecciones presidenciales.

¿Qué se elige?

Los votantes de Estados Unidos deciden quiénes estarán en la Cámara de Representantes y en el Senado, adicionalmente, en algunos estados se decide quién será el gobernador o la gobernadora, en total se eligen 435 diputados con derecho a voto.

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¿Por qué son importantes las elecciones de mitad de legislatura?

El resultado de estas elecciones tiene una influencia decisiva en la política estadounidense de los próximos años, ya que, algunas medidas del presidente deben ser aprobadas por el Congreso; de lo contrario, no pueden llevarse a cabo.

Es decir, en el caso de Estados Unidos y del presidente Donald Trump, quien es del partido republicano sería de vital importancia lograr que las mayorías en las cámaras del Congreso sean de este partido, de los republicanos.

¿Cuándo se elige el próximo presidente en Estados Unidos?

Luego de las elecciones de medio término, vendrán las elecciones presidenciales que están previstas para el 7 de noviembre de 2028, aquí se elegirá tanto al presidente como al vicepresidente que gobernará durante los próximos cuatro años, quienes ganen tomarán posesión del cargo el 20 de enero de 2029.

Cabe destacar que, luego de haber ganado las elecciones presidenciales de 2016 y 2024, Donald Trump no es elegible para un tercer mandato, debido a las disposiciones de la Vigesimosegunda Enmienda.

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Índice de aprobación de Donald Trump

Según las más recientes encuestas que se han realizado en Estados Unidos entre el 29 y 30 de octubre, el índice de aprobación que tiene Donald Trump se sitúa entre el 32% y el 37.4%. esto como uno de los indicadores mínimos de gestión del actual mandatario y previo a las elecciones de medio término y el índice de desaprobación está sobre el 60%.

Panorama para las elecciones de medio término

Con estas encuestas y los índices de aprobación tan bajos para el presidente Donald Trump, el panorama para las elecciones de medio término en Estados Unidos favorece al Partido Demócrata, que se perfila como favorito para recuperar el control de la Cámara de Representantes y mantiene una ventaja sobre los republicanos.

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