¿Los colombianos que viven en Estados Unidos pueden votar en las elecciones intermedias? Getty Images

La llegada de las elecciones de medio término en Estados Unidos marca el pulso político más importante del momento en Norteamérica, dado que definirá la gobernabilidad que tendrá Donald Trump para la segunda parte de su mandato.

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Los analistas consideran que el voto latino será importante en los comicios por el impacto de la política migratoria en la favorabilidad de Trump y el partido republicano. Una minoría de la que hace parte una cantidad considerable de colombianos, que representan 1 de cada 4 migrantes sudamericanos en ese país, según un estudio de Migration Policy Institute de 2023.

En ese sentido, para muchos colombianos que cuentan con un estatus migratorio regularizado en Estados Unidos, surge la duda sobre si es posible o no participar en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo martes 3 de noviembre de 2026 y qué se requiere para hacerlo.

¿Pueden votar los colombianos residentes en EE. UU. en las elecciones de medio término?

Los colombianos que viven o son residentes en Estados Unidos únicamente pueden votar en las elecciones de ese país en caso de ostentar la ciudadanía (naturalización) o contar con doble nacionalidad.

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Los migrantes que no cuentan con la ciudadanía estadounidense no están habilitados legalmente para votar, incluso si cuentan con residencia permanente.

¿Qué requisitos se deben cumplir para votar en Estados Unidos?

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno de los Estados Unidos, las personas pueden votar en las elecciones federales, estatales y locales si cumplen los siguientes requisitos:

Tener la ciudadanía estadounidense ; pueden votar desde el extranjero los ciudadanos residentes en otros países.

; pueden votar desde el extranjero los ciudadanos residentes en otros países. Tener doble nacionalidad ; en este caso, también pueden votar desde otros países.

; en este caso, también pueden votar desde otros países. Requisitos de residencia exigidos por cada Estado ; cabe anotar que las personas sin hogar permanente también pueden votar.

; cabe anotar que las personas sin hogar permanente también pueden votar. Tener 18 años ; se puede inscribir antes, pero debe tenerlos cumplidos el día de las elecciones.

; se puede inscribir antes, pero debe tenerlos cumplidos el día de las elecciones. Estar inscrito para votar; el portal resalta que Dakota del Norte es el único estado que no requiere registro para las elecciones.

¿Las personas con green card pueden votar en las elecciones de Estados Unidos?

No, las personas que cuentan con la residencia permanente legal, conocida como green card, no pueden votar, a menos que lleven a cabo el proceso de naturalización y obtengan la ciudadanía plena.

Ten en cuenta también que votar o inscribirse para votar en las elecciones federales siendo extranjero es considerado un delito.

Adicionalmente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos señala que se podría negar la naturalización a extranjeros que voten o se registren para votar, quedando incluso en riesgo de deportación.

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