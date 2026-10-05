Congresistas demócratas visitarán a Colombia en medio de early voting en Estados Unidos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.; Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia y Omar Bula, canciller de Colombia

En los próximos días llegarán a Colombia, un grupo de congresistas demócratas, con el propósito de afianzar de nuevo una relación bipartidista con Estados Unidos.

Y es que el próximo 24 de octubre, es Early Voting en Estados Unidos, una votación que permite a los ciudadanos emitir su voto en persona o por correo antes del día oficial de las elecciones.

Y en estas votaciones, se prevé que los Demócratas pasarán a controlar por lo menos una de las dos Cámaras y es posible que hasta ambas, a pesar de los esfuerzos del presidente Donald Trump.

Por esta razón, un grupo de demócratas visitará a Colombia en los próximos días, e irán visitar diferentes regiones como Chocó, Cali, entre otras que fueron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Además, vendrán a revisar los avances en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, no serán recibidos por el canciller Omar bula, debido a que no estará en el país.

No obstante, la Cancillería aclaró que la política exterior de Colombia seguirá apuntando a reforzar la relación bipartidista con los Estados Unidos, uno de los aliados estratégicos del país.

¿Quiénes serán los demócratas que visitarán Colombia?

Entre los congresistas que se prevé que visitarán Colombia están: Gregory Meeks, Tim Kaine y John Cornyn.