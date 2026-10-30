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Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término: el poder de Trump está en juego

Estados Unidos se prepara para las elecciones de medio término, conocidas como midterms, en las que los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso y los demócratas aspiran a recuperar el control de una o ambas cámaras.

Aunque el presidente Donald Trump no estará en la boleta, el resultado tendrá consecuencias para su gobierno. Una nueva mayoría demócrata podría limitar su capacidad para avanzar en sus prioridades legislativas y aumentar la supervisión del Congreso sobre su administración.

Economía, inmigración y salud, entre los temas de campaña

El costo de vida, los precios de los alimentos y la vivienda figuran entre los asuntos centrales del debate electoral. También están en discusión la salud, la inmigración, la energía, los impuestos, el aborto y la política exterior, incluida la guerra con Irán.

En Texas, la contienda entre el republicano Ken Paxton, aliado de Trump, y el demócrata James Talarico refleja el debate sobre la polarización política y la economía. Talarico ha defendido la necesidad de reducir los costos y promover acuerdos entre ambos partidos.

En Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed se enfrenta al republicano Mike Rogers por el escaño que deja Gary Peters. En esta contienda convergen asuntos como los precios de la gasolina y los alimentos, los aranceles, el acceso a la atención médica y la política exterior.

Florida: el debate migratorio y el voto hispano

En Florida, la republicana María Elvira Salazar busca la reelección a la Cámara de Representantes. La congresista ha cuestionado algunas de las políticas migratorias de Trump y ha advertido que parte de los hispanos que lo respaldaron en 2024 se sienten defraudados por sus medidas de control migratorio.

Su posición refleja las tensiones dentro del Partido Republicano frente a la política migratoria y la importancia de mantener el respaldo del electorado hispano.

Cerca de 39 millones de hispanos son elegibles para votar en 2026. Desde 2022, se han sumado 5,2 millones de electores de este grupo, el mayor crecimiento numérico entre los principales grupos raciales y étnicos, según las cifras recogidas en esta crónica.

Su participación puede tener un peso relevante en los estados y distritos donde las contiendas son más competitivas.

Una elección que definirá el equilibrio de poder

El 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán quién controlará el Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump. El resultado determinará las condiciones políticas en las que el presidente podrá impulsar sus prioridades y negociar con los legisladores.

La disputa se definirá estado por estado y contienda por contienda, pero sus consecuencias pueden extenderse mucho más allá de Washington.

Trump no está en la boleta, pero el margen de acción de su gobierno sí está en juego.

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