Trump promueve libertad como ninguno: Congresista EEUU Kat Cammack sobre elecciones de medio término

En 6AM W de Caracol Radio, estuvo la congresista republicana por Florida, Kat Cammack, quien se refirió a las elecciones de medio término de Estados Unidos y defendió la gestión del presidente Donald Trump, pues aseguró que su apuesta por la libertad, la reducción de impuestos y las oportunidades económicas ha marcado una diferencia frente a otros mandatarios.

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La republicana se refirió a las políticas de Trump con las que está de acuerdo, las diferencias que mantiene con su administración y las principales preocupaciones que ha identificado entre los votantes durante sus recorridos por Florida.

“Creo que la libertad que ha promovido el presidente Donald Trump no lo ha hecho ningún otro mandatario de la forma tan agresiva como lo ha hecho”, afirmó Cammack.

Kat Cammack respalda la libertad económica y las políticas de Trump

La congresista explicó que respalda las iniciativas orientadas a reducir los impuestos, impulsar la creación de empresas y ofrecer a los estadounidenses mayores oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Según Cammack, la libertad económica es un principio que puede reunir a ciudadanos de diferentes sectores políticos, al considerar que les permite desarrollar sus proyectos y tomar decisiones sobre su futuro.

También manifestó su preocupación por el avance de propuestas socialistas en Estados Unidos y defendió la posición del presidente Trump frente a estas iniciativas. En su opinión, las experiencias de países que han adoptado modelos socialistas deben servir como advertencia para los estadounidenses.

Sin embargo, la republicana reconoció que tiene diferencias puntuales con el mandatario. Como ejemplo, mencionó la importación de carne extranjera, una política frente a la cual expresó su desacuerdo porque considera necesario proteger a los productores y agricultores estadounidenses y fortalecer la producción nacional.

Costo de vida, gasolina y salud: las preocupaciones de los votantes

Durante la entrevista, Cammack señaló que, en sus recorridos por el norte de Florida, ha encontrado tres asuntos que generan inconformidad entre los ciudadanos: el aumento del costo de vida, las dificultades del sistema de salud y los cuestionamientos sobre la conducta de algunos representantes políticos en Washington.

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