Comisión Federal Electoral de Estados Unidos sufre caída de sus sistemas

EA2720. FAIRFAX (ESTADOS UNIDOS), 12/01/2024.- Fotografía de archivo fechada el 8 de noviembre de 2022 que muestra a una mujer mientras llena su boleta electoral para las Elecciones de mitad de período en Estados Unidos, en el lugar de votación del Centro de Gobierno del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia (EE.UU.). Estados Unidos está convocado a las urnas para elegir presidente en poco menos de 10 meses, el 5 de noviembre, pero las votaciones para seleccionarlo empiezan el próximo lunes con las elecciones primarias o caucus (un tipo de asambleas) de Iowa. Desde ese momento y hasta principios de junio, cada uno de los 50 estados y territorios de Estados Unidos van convocando elecciones primarias casi semanalmente para elegir al candidato. EFE/ Shawn Thew ARCHIVO / SHAWN THEW ( EFE )

El sistema electrónico de presentación de informes de financiación electoral de la Comisión Federal Electoral (FEC) de Estados Unidos, que se encarga de supervisar la financiación de las campañas, dejó de funcionar el lunes por la noche y continúa inactivo el martes.

Este fallo ocurre a una semana de las elecciones de medio mandato para renovar Congreso y sin que la agencia haya revelado la causa de la interrupción.

El sistema permite a las campañas electorales, los partidos políticos y los comités de acción política (PAC) presentar información sobre sus ingresos y gastos, por lo que la caída coincide con un período de mayor exigencia de transparencia sobre la financiación de las campañas.

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De acuerdo con The Washington Post, la FEC informó que su personal de tecnología de la información trabajaba para restablecer el servicio.

La agencia comenzó a investigar el problema alrededor de las 21:30 hora local del lunes (1:30 GMT del martes) y confirmó la caída del sistema de presentación de documentos aproximadamente una hora y media después, según su página de estado.

Los funcionarios de la comisión se negaron a comentar a solicitud de The Washington Post las causas de la interrupción, incluido si se trataba de un ataque informático.

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La incidencia se produce en un momento de debilidad institucional para la FEC, que desde mayo de 2025 carece del cuórum de cuatro miembros necesario para adoptar decisiones oficiales. La comisión, integrada por seis puestos, cuenta desde octubre de ese año con solo dos comisionados, ambos demócratas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó en febrero a dos republicanos para cubrir vacantes en la comisión, pero el Senado todavía no los ha confirmado.