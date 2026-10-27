Proponen habilitar dos lotes para solucionar el problema de parqueaderos en Parque Heredia

Escuchar a las comunidades y buscar soluciones concretas a las situaciones que afectan su cotidianidad fue el propósito de la reunión que sostuvo el alcalde Dumek Turbay con líderes y residentes de Parque Heredia, quienes expusieron sus principales preocupaciones sobre movilidad, seguridad, espacio público y calidad de vida.

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Uno de los asuntos centrales fue la falta de parqueaderos y el caos vehicular que se presenta en diferentes puntos del sector, en parte, como causa de los automóviles estacionados sobre las vías.

Ante esta situación, el alcalde Turbay planteó avanzar en la habilitación de dos lotes de cesión, con áreas superiores a los 9.000 metros cuadrados, que podrían convertirse en una alternativa para atender la necesidad de estacionamiento de los residentes.

“Aquí tenemos que buscar soluciones de fondo. No podemos permitir que la falta de parqueaderos siga convirtiendo las vías de Parque Heredia en espacios de estacionamiento y afectando la movilidad de toda la comunidad. Tenemos una oportunidad con estos lotes y vamos a trabajar para avanzar en esa solución”, expresó el mandatario distrital.

Los terrenos hacen parte de las áreas que el urbanizador debe entregar al Distrito como compensación por el desarrollo urbanístico del sector. Aunque los predios figuran a nombre del Distrito de Cartagena, todavía está pendiente completar su urbanización y formalizar su recibo.

La ruta para hacer realidad el parqueadero

Para avanzar, la comunidad deberá presentar la solicitud formal de entrega de los predios ante la Dirección de Control Urbano. Esta dependencia realizará una inspección técnica para verificar que los lotes estén urbanizados y cuenten con las redes de servicios públicos requeridas.

Una vez se cumplan las condiciones, se elaborará el acta de recibo y el Distrito podrá asumir la administración de los terrenos.

El paso clave será que la urbanizadora Amarilo priorice las gestiones y obras necesarias para completar la urbanización y facilitar la entrega de los lotes en el menor tiempo posible.

“Lo que necesitamos es destrabar este proceso. Vamos a impulsar las gestiones para que Amarilo priorice la urbanización de estos terrenos y podamos avanzar. Parque Heredia necesita una solución para sus parqueaderos y tenemos que aprovechar las oportunidades que existen para responderle a la gente”, señaló el alcalde Dumek Turbay.

Operación autónoma del DATT para mejorar la movilidad

El mandatario también abordó la necesidad de fortalecer los controles de tránsito en Parque Heredia, especialmente, frente al estacionamiento indebido y las situaciones que generan congestión en las vías internas y de acceso.

Para ello, se planteó avanzar en una operación autónoma del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), con operativos que permitan recuperar el orden vial y promover el cumplimiento de las normas.

“La movilidad tiene que mejorar. Vamos a fortalecer los controles de tránsito para que las vías no terminen convertidas en parqueaderos y para que los residentes puedan entrar, salir y desplazarse por su comunidad con mayor tranquilidad”, indicó el alcalde Turbay.

Cámaras y alarmas comunitarias para fortalecer la seguridad

Los residentes solicitaron ampliar las herramientas de vigilancia mediante cámaras de seguridad ubicadas estratégicamente, con monitoreo y articulación con la Policía, además de alarmas comunitarias que ayuden a prevenir situaciones que afecten la convivencia.

Como parte de lo acordado, en 15 días Distriseguridad se reunirá con la comunidad para revisar las necesidades de videovigilancia, la posible instalación de nuevas cámaras y otras herramientas de prevención.

“Tenemos que blindar a Parque Heredia con herramientas que ayuden a prevenir el delito. Las cámaras deben estar ubicadas donde realmente se necesitan, con capacidad de vigilancia y articulación con la Policía. En 15 días Distriseguridad estará con la comunidad para revisar las alternativas y definir cómo podemos avanzar”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

La construcción de un CAI, otra de las propuestas para el sector

La posibilidad de construir un Comando de Atención Inmediata (CAI) también estuvo sobre la mesa como una alternativa para fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten la seguridad.

“La tranquilidad de las familias es una prioridad. Vamos a revisar la propuesta de un CAI para Parque Heredia y las condiciones que se necesitan para hacerla viable. Queremos que la comunidad tenga mayor presencia institucional y herramientas que le permitan sentirse más segura”, señaló el alcalde Dumek Turbay.