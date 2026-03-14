Terminal de Transportes ampliará las Zonas de Parqueo en más de 13 mil cupos en  toda Bogotá.

La oferta de estacionamiento autorizado en la ciudad seguirá creciendo este año, gracias a que La Terminal de Transporte de Bogotá proyecta superar los más de 13.000 cupos habilitados, con la llegada de las Zonas de Parqueo Pago a tres nuevas localidades y la expansión de su red de parqueaderos fuera de vía.

“Desde La Terminal de Transporte de Bogotá continuamos consolidando un modelo de estacionamiento organizado, seguro y tecnológicamente robusto, tanto en vía como fuera de vía. La expansión del sistema y la actualización tarifaria nos permiten garantizar un servicio sostenible, con mayor cobertura y beneficios para la ciudadanía”, dijo Rafael González, gerente general de La Terminal de Transporte de Bogotá.

Zonas de Parqueo Pago en vía

Mediante la Resolución 273265 de 2026, la Secretaría de Movilidad actualizó las tarifas del Sistema de Estacionamiento Autorizado – Zonas de Parqueo Pago.

Los nuevos valores oscilan entre $900 y $2.350 para vehículos, y entre $700 y $1.650 para motocicletas, por fracción de 10 minutos. Esto equivale a una tarifa por minuto que va desde $90 hasta $235 para automóviles y desde $70 hasta $165 para motocicletas.

Expansión del sistema en 2026

Actualmente, el Sistema de Estacionamiento Autorizado – Zonas de Parqueo Pago cuenta con más de 10.000 cupos, distribuidos en 13 localidades de la ciudad. Esta implementación ha permitido recuperar 78 kilómetros de espacio público, equivalente a la distancia entre Bogotá y Villeta.

En 2026, el sistema se amplía con la incorporación de tres nuevas localidades: La Candelaria, Antonio Nariño y San Cristóbal, con el fin de tener más de 13.000 cupos como oferta de estacionamiento regulado en la ciudad.

“Las Zonas de Parqueo Pago son una herramienta de gestión de la demanda que contribuye a mejorar la movilidad, reducir el estacionamiento indebido y ordenar el uso del espacio público. Con la expansión a nuevas localidades seguimos fortaleciendo un modelo transparente y regulado para la ciudad!, agregó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Las celdas de estacionamiento en vía con mayor nivel de uso se concentran en las localidades de Chapinero, Usaquén y Teusaquillo.

¿Cómo usar estas zonas?

No todas las zonas cuentan con el mismo horario ni la misma tarifa. Esta información puede consultarse en las señales de tránsito ubicadas en cada sector, en la aplicación móvil ZPP Bogotá o a través de ZIPI, la asistente virtual de WhatsApp al +57 305 939 3333.

Las Zonas de Parqueo Pago, operadas por La Terminal de Transporte de Bogotá, superan los 9 millones de usos. A la fecha, el sistema cuenta con más de 2 millones usuarios registrados en la aplicación ZPP Bogotá, lo que ratifica la buena acogida y confianza de la ciudadanía.

El pago del servicio debe realizarse de manera anticipada. Puede efectuarse a través de la aplicación ZPP Bogotá, por medio de ZIPI (WhatsApp 305 939 3333), mediante plataformas aliadas como Flypass y Gopass, o en efectivo con los operadores debidamente identificados con chaqueta azul y logos de la Alcaldía y La Terminal.

En caso de no realizar el pago anticipado, recuerde que, como método de evitar la evasión, el vehículo será inmovilizado mediante la instalación de un inmovilizador a la llanta tipo cepo. El valor por el retiro del cepo es de $140.000 para carro y $105.000 para motocicleta.

Y en apoyo a la movilidad sostenible, el estacionamiento de bicicletas en las Zonas de Parqueo Pago no tiene costo, y los vehículos eléctricos cuentan con la primera hora gratuita de estacionamiento.