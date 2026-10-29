Presidente Abelardo anuncia recursos para la línea 4 del Metro de Bogotá y otros proyectos

Colombia

El presidente Abelardo anunció nuevos compromisos de financiación para proyectos de infraestructura y transporte en Bogotá, tras referirse a las necesidades de movilidad de la capital y al respaldo del Gobierno Nacional a la ciudad.

Uno de los anuncios centrales fue la financiación de los estudios y diseños de la línea 4 del Metro de Bogotá, que, según explicó el mandatario, se realizará a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes).

“También he ordenado financiar a través del Fondes los estudios y diseño de la línea 4 del metro de Bogotá”, afirmó el presidente.

El anuncio corresponde a la etapa de estudios y diseños; por tanto, no significa que la construcción de esta nueva línea ya esté financiada o tenga fecha de inicio definida.

$450.000 millones para el corredor Suba-Cota

El mandatario también aseguró que gestionará $450.000 millones para completar la financiación del corredor Suba-Cota, un proyecto vial que busca mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana.

A esto se suma el compromiso de buscar recursos para cofinanciar nuevos buses eléctricos destinados al sistema de transporte público de la capital.

Extensión de la primera línea del Metro hacia el norte

Durante su intervención, el presidente ratificó su respaldo a la extensión de la primera línea del Metro hacia el norte, con tres nuevas estaciones.

“Esa primera línea, esa extensión de la primera línea del metro hacia el norte es una realidad con sus tres nuevas estaciones y vamos a meterle toda la ficha para que ese sueño que necesita Bogotá se pueda concretar”, señaló.

El mandatario también hizo referencia a la situación financiera del país y a la voluntad de apoyar a la capital: “Recibimos unas finanzas destruidas, pero tenemos toda la voluntad de ayudarle a Bogotá porque esta ciudad le ha dado mucho Colombia”.

Los anuncios plantean varios frentes de trabajo entre el Gobierno Nacional y el Distrito. Su avance dependerá de la gestión de los recursos, la estructuración de los proyectos y la definición de los mecanismos de financiación correspondientes.